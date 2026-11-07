Ciudadanía y personal especializado sostienen el sistema electoral: Patricia Avendaño

Patricia Avendaño, presidenta del IECM

La organización de las elecciones no depende únicamente de las autoridades electorales, sino también del trabajo de personal especializado y de la participación de la ciudadanía en las casillas, el conteo de votos y la vigilancia de los resultados, así lo afirmó Patricia Avendaño Durán, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Durante su participación en el programa “El proceso electoral en la Ciudad de México”, transmitido por IUS Canal Multimedia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que las instituciones electorales cuentan con estructuras profesionales que garantizan la continuidad y el desarrollo de las actividades necesarias para organizar los comicios.

Detalló que el personal del Servicio Profesional Electoral ingresa mediante concursos de oposición y realiza labores técnicas y operativas, como la preparación de boletas y actas, la ubicación de casillas, la capacitación, la sistematización de información y los cómputos electorales.

Sin embargo, subrayó que durante la jornada electoral el papel central corresponde a la ciudadanía, pues son las vecinas y los vecinos quienes reciben los sufragios, cuentan los votos y entregan los paquetes electorales a las autoridades para su resguardo y posterior cómputo.

“El protagonista fundamental el día de la jornada electoral es la ciudadanía”, señaló Avendaño Durán, al explicar que las personas que integran las mesas directivas de casilla y los consejos distritales ciudadanos contribuyen a garantizar que los resultados se ajusten a lo establecido en la ley.

La consejera presidenta agregó que, mientras quienes encabezan las instituciones electorales ocupan cargos transitorios, el personal especializado aporta experiencia y conocimiento técnico para mantener la operación de los organismos.

También indicó que el sistema nacional de elecciones establece estándares, controles y mecanismos de garantía para la organización de los comicios, además de que las decisiones de las autoridades electorales pueden ser revisadas por los órganos jurisdiccionales correspondientes.

En 2027 se renovarán 286 cargos en CDMX

En cuanto al proceso electoral de 2027, Avendaño Durán informó que en la Ciudad de México se renovarán 286 cargos: 66 diputaciones del Congreso local, 16 titularidades de alcaldía y 204 concejalías, dicha jornada electoral está prevista para el 6 de junio de ese año, de manera concurrente con las elecciones federales.

Finalmente, llamó a la comunidad universitaria y a la ciudadanía a involucrarse en la vida democrática más allá del voto, mediante figuras como la observación electoral y la participación en los consejos distritales.