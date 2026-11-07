Movilizaciones hoy 7 de noviembre en CDMX Calles afectadas, horarios y alternativas viales

La Ciudad de México siempre está llena de un sinfín de actividades que hacen que la movilidad, tanto para los transeúntes como para los vehículos, sea más complicada. Durante este sábado 7 de noviembre habrá tanto eventos deportivos, culturales y de esparcimiento.

Es por eso que aquí te decimos qué alternativas podrías considerar, ya que las principales vialidades que se verán afectadas son Paseo de la Reforma y los alrededores del Centro Histórico. Conoce la agenda citadina para que tomes las debidas precauciones.

¿Qué bloqueos y cierres viales hay hoy 7 de noviembre en la CDMX?

Este sábado seguirán las actividades del Día de Muertos, ya que continuarán la Ofrenda Monumental del Zócalo (con la Catrina gigante), la exhibición de Alebrijes Monumentales y las Esculturas Luminosas Monumentales del Día de Muertos, estas dos últimas ubicadas en la avenida Paseo de la Reforma.

Por otro lado, la ciudad albergará distintos eventos masivos que afectarán la circulación, como lo es la 3.ª edición del Festival Ultra México en el Estadio Banorte, el concierto de Morat en el Palacio de los Deportes y el partido de Pumas vs. América en el Estadio Olímpico Universitario.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), la CDMX tendrá los siguientes eventos que podrían afectar la movilización en la capital:

Al menos 09 concentraciones ciudadanas.

01 rodada de motociclistas.

04 rodadas ciclistas.

25 eventos de esparcimiento.

A su vez, las autoridades recomiendan a los conductores prever el programa Hoy No Circula sabatino, el cual opera desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, para que tomen sus precauciones.

Alternativas viales para evitar los bloqueos en el centro de la CDMX

La SSC-CDMX ha dado las siguientes alternativas viales para los eventos de este sábado:

Evento Estadio Banorte

Srta. Úrsula.

Sto. Tomás.

Viaducto Tlalpan.

Anillo Periférico.

Evento Palacio de los Deportes

Calzada Ignacio Zaragoza.

Eje 4 Oriente Canal Río de Churubusco.

Av. Té.

Eje 3 Oriente Av. Fco. del Paso y Troncoso

Evento Estadio Olímpico Universitario

Río de la Magdalena.

Av. Paseo del Pedregal.

Copilco.

San Jerónimo.

Antonio Delfín Madrigal.

¿Afectaciones en el transporte público? El estado del metro y Metrobús

Hasta el momento, el Metro de la CDMX no ha reportado el cierre de ninguna de sus estaciones; aunque, por los distintos eventos en la ciudad, se espera gran afluencia de gente. Mientras que el Metrobús ha publicado afectaciones en las siguientes estaciones: