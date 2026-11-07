PT pide castigar con mayor severidad el envenenamiento de animales en CDMX

Envenenamiento en Parque España. El envenenamiento de perros en Parque España dejó cuatro animales muertos.

La bancada del PT en el Congreso de la Ciudad de México presento una iniciativa para que el envenenamiento de animales sea reconocido como una forma grave de maltrato en el Código Penal de la Ciudad de México.

De acuerdo con una iniciativa presentada por la diputada Diana Barragán, se busca establecer sanciones más severas para quienes provoquen daños o la muerte de seres sintientes mediante sustancias tóxicas.

La propuesta fue presentada luego de que al menos cuatro perros murieran tras ingerir cebos con veneno en el Parque España; la legisladora señaló que dicho caso evidenció la necesidad de precisar en la legislación las conductas relacionadas con el uso de sustancias tóxicas.

Barragán señaló que, aunque el Código Penal ya contempla sanciones por maltrato animal, no establece con claridad el envenenamiento, el uso de sustancias tóxicas o la contaminación de alimentos como modalidades específicas de esta conducta.

Por ello, consideró que las sanciones administrativas existentes no han sido suficientes para disuadir estos actos y sostuvo que el castigo no debe limitarse al pago de una multa cuando se pone en riesgo la vida de los animales.

Además, argumentó que colocar veneno en parques, jardines y banquetas representa un riesgo para la población, particularmente para niñas, niños y familias que transitan por esos espacios, debido a la posibilidad de que entren en contacto con las sustancias tóxicas.

La iniciativa plantea reformar diversas disposiciones del Código Penal capitalino para fortalecer la protección de los animales y evitar que el envenenamiento quede fuera de las conductas sancionadas con claridad.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Bienestar Animal, para su análisis y eventual dictaminación.