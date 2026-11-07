Incendio en bordo de Xochiaca afecta cinco hectáreas

Incendio en bordo de Xochiaca

El incendio registrado durante la madrugada de este sábado en el tiradero municipal de Nezahualcóyotl, ubicado en el Bordo de Xochiaca, afectó una superficie aproximada de cinco hectáreas y fue controlado por distintos cuerpos de emergencia, así lo informó el Gobierno municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego comenzó alrededor de las 4:30 horas en una pequeña construcción utilizada como cocina por integrantes de una de las organizaciones dedicadas a la recuperación y selección de residuos sólidos, posteriormente, las llamas se extendieron hacia otras áreas del tiradero.

En las labores para controlar el siniestro participaron aproximadamente 180 personas, entre elementos de Bomberos y Protección Civil de Nezahualcóyotl, cuerpos de emergencia de Chimalhuacán y Ecatepec, así como integrantes de la Guardia Nacional y de Protección Civil del Estado de México.

Incendio en bordo de Xochiaca

Aunque el incendio fue controlado y no se reportaron personas lesionadas, los trabajos continuaron en la zona para remover los materiales afectados y atender los puntos de calor que podrían provocar que el fuego se reactive.

El Gobierno municipal indicó que el personal de emergencia permanecerá en el lugar hasta concluir las labores y verificar que existan condiciones de seguridad.

Ante la presencia de humo, se recomendó a la población de las zonas cercanas mantener puertas y ventanas cerradas como medida preventiva.