Brugada reporta inversión en seguridad, agua y movilidad durante informe de Azcapotzalco





La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada informó que su administración ha destinado 200 millones de pesos a obras para mejorar el suministro de agua potable y prevenir inundaciones en Azcapotzalco, además de entregar 90 patrullas e instalar más de mil 300 videocámaras para reforzar la seguridad en la demarcación.

En el segundo informe de labores de la alcaldesa Nancy Núñez, la mandataria capitalina señaló que existe coordinación diaria entre ambos gobiernos para atender los problemas de seguridad y aseguró que los delitos de alto impacto mantienen una tendencia a la baja en la alcaldía, aunque no presentó cifras para respaldar esta afirmación.

En materia de infraestructura hidráulica, Brugada mencionó la construcción de dos plantas potabilizadoras que, de acuerdo con sus datos, permitirán incrementar el suministro de agua en más de 80 litros por segundo, equivalentes a alrededor de siete millones de litros diarios.

También señaló que se han repavimentado avenidas principales y anunció que los trabajos continuarán una vez concluida la temporada de lluvias. A estas acciones se suman la instalación de más de cinco mil luminarias y una inversión superior a 100 millones de pesos para la construcción de 12 Caminos de Mujeres Libres y Seguras.

En materia educativa, informó que 61 planteles escolares de Azcapotzalco fueron incorporados al programa 1, 2, 3 por mi Escuela, con una inversión de 122 millones de pesos para su rehabilitación.

Del mismo modo, indicó que se destinaron 65 millones de pesos para intervenir 150 unidades habitacionales mediante el programa Otoch.

Amplían infraestructura social

Clara Brugada señaló que más de 350 mil personas han visitado la Utopía Azcapotzalco, espacio de 30 mil metros cuadrados que ofrece actividades deportivas, culturales y de cuidados, además de una escuela de robótica para jóvenes.

Adelantó que comenzará la construcción de dos nuevas Utopías en la demarcación, una en el Deportivo Renovación y otra en la Unidad Habitacional El Rosario. También anunció la edificación de dos Casas de las 3R del Sistema Público de Cuidados, ubicadas en las colonias Eulalia Guzmán y Xochinahuac.

En cuanto a los programas sociales del Gobierno capitalino, la jefa de Gobierno informó que más de 30 mil habitantes de Azcapotzalco reciben alguno de los nuevos apoyos implementados por su administración, mientras que 22 mil niñas y niños son beneficiarios de Mi Beca para Empezar.

Entre los programas mencionó Desde la Cuna, Ingreso Ciudadano Universal, Pensión Hombres Bienestar, la beca para universitarios y Mercomuna, enfocado en apoyar la economía familiar y el comercio local.

Clara Brugada sostuvo que estos apoyos buscan reducir las desigualdades y garantizar el acceso a derechos sociales, además de señalar que su administración mantendrá las acciones de bienestar en la demarcación.

Al referirse al trabajo de la alcaldesa Nancy Núñez, la mandataria capitalina reconoció su gestión y reiteró el respaldo de su gobierno para continuar con los proyectos en Azcapotzalco.

Finalmente, convocó a mantener la unidad de las fuerzas políticas de la llamada Cuarta Transformación, respaldar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y fortalecer la coordinación entre los gobiernos locales y la ciudadanía.

Consideró que los cambios deben impulsarse desde las alcaldías y comunidades, mediante gobiernos cercanos a la población y con capacidad para atender sus necesidades.