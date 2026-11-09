Repartidores y autoridades de Cuajimalpa abren diálogo ante nuevas regulaciones; aún se espera diálogo con SEMOVI

Repartidores de aplicación

Más allá de las afectaciones viales que provocó la movilización de repartidores de aplicaciones en Santa Fe, la preocupación de quienes trabajan sobre dos ruedas se concentró en una pregunta: ¿cómo absorber nuevos gastos cuando sus ganancias apenas alcanzan para cubrir los que ya tienen?Durante una reunión con autoridades de la alcaldía Cuajimalpa, los trabajadores expusieron sus inconformidades ante la posibilidad de tener que tramitar placas mercantiles y permisos especiales para continuar realizando entregas.

Para ellos, no se trata únicamente de cumplir con un nuevo requisito, sino de sumar otro costo a una actividad en la que deben cubrir combustible, mantenimiento y las comisiones de las plataformas.“No traigo un tráiler como para que quieran hacer que pague un permiso de carga mercantil”, expresó Fernando, uno de los repartidores, al cuestionar que sus motocicletas sean consideradas vehículos de transporte de carga bajo las nuevas disposiciones.Otro de los trabajadores señaló que la inconformidad también tiene que ver con la falta de beneficios visibles para quienes utilizan diariamente las calles.

Consideró que, si los gastos adicionales se reflejaran en mejores condiciones de infraestructura, como pavimentación o espacios para estacionarse, al menos habría una contraprestación para el sector.

Repartidores de aplicación

“Si al menos supiéramos que esos gastos extra van a ayudarnos de alguna forma, como el saber que van a pavimentar o poner más espacios para que nosotros podamos estacionarnos… incluso así no me parece. Ve las calles, están bien feas y todavía las aplicaciones nos quitan un montón”, reclamó.

La preocupación se extendió a la rentabilidad de su trabajo. Uno de los manifestantes reconoció que no contempla permanecer toda su vida en esta actividad, pero advirtió que actualmente ya están haciendo gastos que no necesariamente recuperan con sus entregas.

Ante los reclamos, representantes de la alcaldía encabezados por el alcalde Carlos Orvañanos se comprometieron en mantener abiertas las vías de comunicación y buscar alternativas para atender las necesidades del sector. Entre las propuestas se planteó habilitar una ventanilla especial en Cuajimalpa para facilitar la atención de los repartidores, además de revisar las inconformidades relacionadas con los retenes y las condiciones en las que realizan sus actividades.

Repartidores de aplicación

Durante el encuentro, el diputado Federico Chávez reconoció que las nuevas disposiciones pueden entrar en conflicto con las necesidades laborales de los trabajadores y manifestó la disposición de las autoridades locales para acompañar las propuestas que surjan en torno a la Ley de Movilidad.

Por su parte, la diputada Claudia Pérez ofreció acudir este martes al Congreso para dar seguimiento a las demandas y buscar que sean escuchadas.

“Estamos conscientes de que todos necesitamos llevar dinero a su casa”, expresó

El alcalde de Cuajimalpa, también reconoció la importancia de la actividad de los repartidores y agradeció el servicio que prestan en la zona.“Creo que no hay nadie en esta zona que no haya pedido comida por aplicaciones y agradezco y reconozco su labor”, comentó.

Aunque una parte de los manifestantes aceptó continuar las conversaciones en las instalaciones de la alcaldía, otro grupo permaneció a la espera de las pláticas con representantes de la Secretaría de Movilidad.La exigencia de los trabajadores no se limitó a rechazar un trámite. En sus testimonios quedó expuesta la preocupación de quienes dependen de las aplicaciones para obtener ingresos y temen que las nuevas obligaciones terminen por hacer todavía más difícil sostener su actividad.