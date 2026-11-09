Conductores de aplicación provocan caos vial en Santa Fe

Bloqueo en Santa Fe provoca caos vial en la México-Toluca

La circulación vehicular en la zona de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, se vio afectada la mañana de este lunes por un bloqueo realizado por motociclistas repartidores de plataformas digitales, quienes cerraron distintos accesos y provocaron complicaciones para automovilistas que se trasladan entre la Ciudad de México y el Estado de México a sus centros de trabajo en la concurrida zona de oficinas.

La protesta se concentra en puntos como la Glorieta de Santa Fe, la avenida Vasco de Quiroga y sus cruces, así como en la zona cercana a Sam’s Club y Patio Santa Fe. También se reportaron cierres y afectaciones en la carretera México-Toluca, en ambos sentidos, lo que ocasionó largas filas de vehículos y retrasos para quienes intentaban ingresar o salir de la capital.

Bloqueo en Santa Fe provoca caos vial en la México-Toluca

Los manifestantes pertenecen a grupos de repartidores y organizaciones de motociclistas que expresaron su rechazo a las medidas relacionadas con la regulación de quienes trabajan mediante aplicaciones de entrega. Entre sus inconformidades se encuentra la propuesta anunciada por la Secretaría de Movilidad de impplementar un programa piloto de licencias de circulación de carga tipo mercantil, similares a las que utilizan los trailers.

Los inconformes consideran que estos requisitos representarían nuevas obligaciones administrativas y económicas para quienes utilizan sus unidades como herramienta de trabajo, y que se suman a requisitos como la licencia para motocicleta y la inscripción al seguro social. En consecuencia, realizaron la movilización para hacer visible su postura y pedir que sus planteamientos sean escuchados por las autoridades correspondientes.

Cerca de las diez de la mañana, Eduardo Vélez, director de gobiernos de la alcaldía Cuajimalpa, se acercó a un grupo de manifestantes en busca de entablar un diálogo que permitiera reabrir la circulación y que no “pagarán justos por pecadores”; además de ofrecer, por parte del gobierno local, lugares de estacionamiento para los conductores en plazas de Santa Fe, el funcionario informó que el gobierno capitalino decidió formar un mesa de diálogo con los inconformes. La respuesta de los manifestantes fue un contundente rechazo a levantar los bloqueos y afirmaron que espararían en las calles a los representantes de la Semovi.

El cierre afecta una de las principales conexiones entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México. Desde las primeras horas del día, conductores y personas que se dirigen a sus centros de trabajo encontraron dificultades para avanzar por la zona. Las personas que se movilizaban en transporte público decidieron caminar sobre la carretera en medio de los autos varados donde solo los motociclistas tuvieron oportunidad de continuar su camino.

Bloqueo en Santa Fe provoca caos vial en la México-Toluca

De acuerdo con lo señalado por los participantes, permanecerán en el lugar hasta las 18:00 horas. Advirtieron que, si para ese momento no obtienen una respuesta o no se atienden sus demandas, se moverán hacia la zona de Vista Hermosa para continuar con sus acciones. Este posible cambio de ubicación podría generar nuevas afectaciones en las vialidades cercanas, por lo que se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a los avisos de tránsito.

Ante el bloqueo, se pidió a quienes circulan por la zona tomar precauciones, salir con mayor anticipación y, de ser posible, evitar los puntos donde se encuentran los manifestantes. Entre las vialidades con complicaciones se encuentran la carretera México-Toluca, Vasco de Quiroga y los accesos hacia Santa Fe.

Bloqueo en Santa Fe provoca caos vial en la México-Toluca

Como alternativa para quienes viajan desde el Valle de Toluca, se puede considerar el Tren Interurbano El Insurgente, que conecta distintos puntos del Estado de México con la zona de Santa Fe y la Ciudad de México. Esta opción puede ayudar a evitar parte del congestionamiento, aunque es importante revisar los horarios y las condiciones del servicio antes de trasladarse.

Hasta el momento, la movilización continúa y no se ha informado de una hora exacta para la reapertura de todos los accesos. La circulación dependerá del desarrollo de la protesta y de los acuerdos que puedan alcanzar los manifestantes con las autoridades.

El bloqueo vuelve a poner sobre la mesa las diferencias entre los trabajadores de reparto por aplicación y las propuestas para regular el uso de motocicletas en este sector. Mientras tanto, las personas que necesitan cruzar por Santa Fe deberán considerar rutas alternas y posibles demoras durante el resto de la jornada.