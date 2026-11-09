Crecen a 2 las vinculaciones a proceso diarias por homicidios, con sólo 289 sentenciados en 2 años

Reclusorios en México

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) presumió el crecimiento de vinculaciones a proceso obtenidas por el delito de homicidio doloso del 2025 a 2026, de 1.85 casos diarios en el primer año a 2.01 en el segundo, sin embargo, en un plazo de casi dos años, únicamente 289 personas recibieron una sentencia condenatoria.

Es decir, en promedio mensual, sólo 13 personas son halladas culpables.

En tanto que las autoridades ministeriales y de procuración de justicia celebran resoluciones rápidas de carpetas de investigación, en los que un juez determina que existen elementos suficientes para investigar a un imputado por ese crimen, en 2026 fueron detenidas 557 personas a través de órdenes de aprehensión, pero únicamente fueron sentenciadas 289 personas por ese crimen, esto de enero del 2025 a octubre del 2026.

Al exponer avances en detenciones y judicializaciones en el periodo de enero a septiembre de 2026 con el mismo lapso de 2024, la Fiscalía anunció un incremento de 18.8 por ciento por homicidio. En materia de homicidio y feminicidio, aseguraron que, mientras la incidencia de estos delitos ha disminuido, las vinculaciones a proceso han aumentado.

De enero a septiembre de 2026 se registró un promedio diario de 1.85 casos de homicidio y feminicidio, mientras que las vinculaciones a proceso por homicidio doloso alcanzaron un promedio de 2.09 personas al día, un incremento de 38.4 por ciento frente a 2024.

El número de órdenes de aprehensión que se han cumplimentado por homicidio son 557 de enero a septiembre del 2026, lo que representa, según autoridades, un aumento del 27.5 por ciento en comparación con los datos de 2024, pero, el equivalente de sentencias condenatorias hacia personas que resultaron culpables por homicidio doloso es de 13.13 mensuales.

En el caso del homicidio culposo — muertes por accidentes — la Fiscalía ha obtenido 35 sentencias condenatorias en un plazo de 22 meses. Pero, se cometieron mil 393 delitos de este tipo en ese lapso de tiempo.

Al mismo tiempo en que las autoridades presumen una baja histórica de homicidios, de enero a septiembre del 2026, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 511, en tanto que en el mismo periodo del año pasado, ocurrieron 574, sólo 63 asesinatos dolosos menos.

En el último informe del Gobierno capitalino, se calificó al mes de septiembre del 2026 marcó un mínimo histórico en el número de carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso desde hace 20 años, con 42 muertes de este tipo.

También, ese mes habría sido el de menos homicidios, desde hace 29 años.

Aún con el anuncio de la detención de criminales homicidas líderes generadores de violencia, varios de estos permanecen fuera de la cárcel tras ser capturados.

Uno de estos, es Sergio Iván Hinostroza Vergara, alias “M24” o “El Monstruo de la Unión”, detenido en enero del 2026, quien forma parte del grupo delictivo “Los Orejones”, facción de “La Unión Tepito”, el cual trabaja directamente para los sujetos conocidos como “El Cabezón” y “El Tuna”.

“Los Orejones” cometen homicidios, extorsiones, cobro de piso, así como la venta y distribución de drogas. Sus actividades se concentran principalmente en las colonias Nueva Atzacoalco y Vasco de Quiroga, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Este sujeto, de 41 años de edad, ya había sido detenido en marzo del 2024, durante una orden de cateo en la colonia Nueva Atzacoalco, de la alcaldía Gustavo A. Madero. “El M24″ es colaborador de Oscar Andrés “N”, alias “El Lunares”, integrante de la Unión Tepito.

Otro presunto criminal en este caso es Carlos Alejandro “N”, alias “El Cindy”. En abril de 2024 fue detenido por quinta ocasión. Había ingresado cinco veces al Sistema Penitenciario y recuperado su libertad.

El sujeto está asociado a diversos delitos como robo, secuestro, extorsión, cobro de piso, homicidio, comercialización y distribución de droga en colonias de esa demarcación.

El también yerno del “Ojos”, --- dirigente de la organización, que fue asesinado en 2017 ---, fue detenido en 2019 junto a Liliana “N”, en un domicilio de la alcaldía Benito Juárez. En ese operativo, también fue cateado un predio en Tláhuac, el cual fungía como centro de operaciones para combatir a otras células delictivas; en ese momento, fue señalado por delitos contra la salud, robo agravado y uso de armamento exclusivo del ejército.

Asimismo, fue arrestado en los años 2007 y 2014 por los mismos delitos.

En 2019, “El Cindy” obtuvo su libertad, ya que no se pudo sostener que haya participado en las actividades delictivas de las que se le acusaron.

En 2020, Carlos “N”, fue detenido junto a otra hija del “Ojos”, Diana “N”, alias “La Princesa de Tláhuac”, su pareja sentimental, luego de su audiencia, ambos abandonaron el reclusorio.

También, Carlos Ramón Hernández Martínez, alias “El Perrillas”. Líder de una facción del Cártel de Tláhuac. Registraba dos ingresos al Sistema Penitenciario por delitos contra la salud, en 2016 y 2019.

Nicolás “N”, alias “El Nico”. Fundador de Los Tanzanios. Fue detenido por primera vez en septiembre de 2023 y nuevamente en julio de 2026.

Eduardo Antonio “N”, alias “El Kisifur”. Líder de una célula dedicada al robo de vehículos, motocicletas y autopartes. La Crónica publicó el 8 de octubre de 2026 que fue detenido por segunda vez.

Asimismo, Enrique “N”, alias “El Kike”. Integrante de La Unión Tepito. Cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario: uno en 2020 por delitos contra la salud y otro en 2021 por homicidio calificado.

Xavier Gohary Castro Arriaga. Presunto integrante de La Unión Tepito. La Crónica reportó que tenía cuatro ingresos al Sistema Penitenciario entre 2014 y 2022.

Guillermo Soto Jiménez. Fue vinculado a proceso por fraudes relacionados con compraventa de vehículos en mayo de 2026, posteriormente liberado y detenido nuevamente en junio. Registra dos ingresos al Sistema Penitenciario.

Tras ser vinculado a proceso el nueve de mayo del 2026 por fraudes relacionados con la compraventa de vehículos de alta gama, con presencia en Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México.