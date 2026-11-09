Designan a nuevo mando militar para coordinar seguridad en 15 municipios del oriente mexiquense

El general de brigada de Estado Mayor Conrado Bruno Pérez Esparza asumió la titularidad del Mando Coordinador de Zona Oriente del Estado de México, instancia encargada de coordinar las acciones de seguridad en 15 municipios de esa región.

La toma de posesión se realizó en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), en Ecatepec, en una ceremonia encabezada por la gobernadora Delfina Gómez.

El nuevo mando militar tendrá a su cargo la coordinación operativa de las acciones de seguridad bajo el esquema de Mando Unificado, que contempla la participación de distintas corporaciones para atender la incidencia delictiva en la zona.

Sus responsabilidades serán dar continuidad a los operativos, patrullajes e inspecciones preventivas dirigidos a reducir los delitos de alto impacto en los 15 municipios que comprende esta coordinación.

Bruno Pérez Esparza realizó estudios en el Heroico Colegio Militar y la Escuela Superior de Guerra. También cuenta con formación en Mando y Estado Mayor General, Estado Mayor Conjunto, Alta Gerencia y Formación Policial, además de un diplomado en Seguridad Nacional.

Es licenciado en Administración Militar, maestro en Administración Pública y en Seguridad Pública y Políticas Públicas, y doctor en Administración.

Al relevo institucional asistieron el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo; y la secretaria técnica de la Mesa de Paz, Marisela López Urbina.

También estuvieron presentes el comandante de la Primera Región Militar, general Marco Antonio Álvarez Reyes, y el coordinador de la Primera Coordinación Territorial de la Guardia Nacional, Saúl Luna Jaimes, quien tomó protesta al nuevo titular.