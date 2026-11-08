Instalará PPG Comex nueva planta en Edomex con inversión de 2 mil 400 mdp





La empresa PPG Comex instalará una nueva planta de resinas en el municipio de Acolman, Estado de México, con una inversión de alrededor de 2 mil 400 millones de pesos y la generación de 500 empleos, anunció la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

El proyecto ampliará las operaciones de la compañía en la entidad y fortalecerá las cadenas de valor de las regiones centro y occidente del país.

PPG Comex, dedicada a la fabricación de recubrimientos arquitectónicos, cuenta con más de 800 puntos de venta y cinco centros de almacenamiento y producción en el Estado de México, donde tiene presencia en municipios como Tultitlán, Acolman, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Calimaya, Coacalco, Metepec, Ecatepec y Tlalnepantla.

La secretaria de Desarrollo Económico estatal, Laura González Hernández, señaló que la industria química mexiquense cuenta con más de mil 400 unidades económicas que generan empleo para cerca de 60 mil personas.

Añadió que, durante la actual administración, las empresas extranjeras del sector químico han invertido más de mil 300 millones de dólares en la entidad, mientras que las compañías nacionales han destinado alrededor de 6 mil millones de pesos.

Delfina Gómez destacó el comportamiento de los indicadores económicos estatales y señaló que, de septiembre de 2023 a septiembre de 2026, se generaron 296 mil 854 nuevos empleos, lo que representa un crecimiento de 16.7 por ciento, frente al 4.2 por ciento registrado a nivel nacional.

En el mismo periodo, indicó, el Estado de México captó 273 mil 346 millones de pesos de inversión nacional y 19 mil 249 millones de dólares de inversión extranjera.

La secretaria de Desarrollo Económico consideró que la instalación de la nueva planta permitirá ampliar la capacidad de manufactura de la entidad y generar empleos formales. También reconoció la decisión de la empresa de mantener y ampliar sus operaciones en territorio mexiquense.