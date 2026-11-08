Retiran mesas y toldos de banquetas en la colonia Condesa / Archivo





Personal de la alcaldía Cuauhtémoc retiró mesas, bancos, toldos y otras estructuras que obstruían el tránsito peatonal en calles de la colonia Condesa, durante un operativo encabezado por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

Las acciones se realizaron en inmediaciones del Parque España y sobre la calle Veracruz, donde personal de la Subdirección de Vía Pública intervino en tres establecimientos para liberar espacios ocupados por mobiliario comercial.

En el primer punto fueron retirados bancos y mesas de un negocio dedicado a la venta de bebidas alcohólicas, que ocupaban parte de la banqueta. En otro establecimiento se detectó una estructura abatible que, al desplegarse, funcionaba como una tarima sobre la acera, donde se colocaban mesas y sillas.

En este último caso, la alcaldía otorgó un plazo de 90 días para retirar la estructura. La alcaldesa señaló que la instalación ocupaba prácticamente toda la banqueta y cuestionó que se utilizara parte de la pared para habilitar el espacio destinado al mobiliario.

En un tercer punto, los trabajadores retiraron un toldo que también invadía el área de tránsito peatonal.

Al llegar a la zona, Rojo de la Vega informó, mediante un mensaje difundido en redes sociales, que el operativo atendería reportes vecinales relacionados con la ocupación de banquetas y la venta de alcohol en la vía pública.

La edil indicó que estas acciones buscan permitir que habitantes y visitantes puedan caminar libremente por las aceras y aseguró que los dispositivos de ordenamiento continuarán en las 33 colonias de la demarcación.