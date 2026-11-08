Será el 22 de abril el Día Nacional del Municipio Libre; aprueba Senado iniciativa de la senadora Mariela Gutiérrez

Será el 22 de abril el Día Nacional del Municipio Libre

El Senado de la República aprobó por unanimidad, con 101 votos a favor, declarar el 22 de abril de cada año como el Día Nacional del Municipio Libre, con el propósito de reconocer la importancia histórica, política y social de este nivel de gobierno en el desarrollo del país.

La iniciativa, presentada por la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, busca destacar al municipio como la base de la organización territorial y política de México, además de reconocer su papel en la participación ciudadana y la atención de las necesidades de las comunidades.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora mexiquense recordó que el municipio es una institución con antecedentes históricos que se remontan a la Antigüedad Clásica y a las culturas precolombinas.

Asimismo, señaló que su autonomía se consolidó durante la lucha revolucionaria, particularmente con el impulso de figuras como Venustiano Carranza, quien promovió la Ley del Municipio Libre.

Explicó que este principio quedó establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo es garantizar la autonomía municipal y evitar la intervención de los poderes ejecutivos federal y estatales en los asuntos que corresponden a los gobiernos locales.

Gutiérrez Escalante destacó que los municipios no representan únicamente una división administrativa, sino que constituyen espacios de convivencia donde se construye la identidad cívica y se ejerce la participación ciudadana.

Al compartir su experiencia en el servicio público, recordó que tuvo la responsabilidad de encabezar en dos ocasiones el gobierno municipal de Tecámac, Estado de México, además de presidir la Asociación de Autoridades Locales de México.

Por ello, afirmó que hablar del municipio significa referirse a la cercanía con la población, la vocación de servicio y el compromiso de gobernar en beneficio de las comunidades.

Reconocen retos de los gobiernos municipales

El dictamen aprobado señala que los municipios representan el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía y que, a lo largo de su historia, han tenido que adaptarse a distintas transformaciones políticas y sociales.

Sin embargo, también reconoce que enfrentan diversos desafíos para garantizar la gobernabilidad y responder a las necesidades de sus habitantes.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal, Mario Humberto Vázquez Robles, sostuvo que la fortaleza de una nación comienza en sus comunidades y que la calidad de la democracia se refleja en el funcionamiento de sus gobiernos locales.

El senador explicó que durante el análisis en comisiones se incorporó la palabra “Libre” a la denominación de la conmemoración, por lo que quedó establecida como Día Nacional del Municipio Libre.

En tanto, el senador Gilberto Hernández Villafuerte, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), coincidió en que el municipio es una institución fundamental para la organización territorial, el desarrollo de las comunidades y el fortalecimiento de la democracia.

Con esta aprobación, el Senado busca establecer una fecha anual para reconocer la relevancia de los gobiernos municipales y destacar su contribución a la vida pública, la autonomía local y el desarrollo de México.