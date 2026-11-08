Tito, Arenita y Gari esperan ser adoptados en el Centro de Transferencia Canina del Metro CDMX

Tito, Arenita y Gari tienen algo en común: los tres sobrevivieron a situaciones que pusieron en riesgo sus vidas y ahora esperan que su siguiente historia sea junto a una familia. Después de ser rescatados de las instalaciones del Metro de la Ciudad de México y recibir atención veterinaria, estos perros están listos para encontrar un hogar en el que puedan recibir el cariño y los cuidados que necesitan.

Sus historias se cruzaron en el Centro de Transferencia Canina (CTC) del Sistema de Transporte Colectivo (STC), donde actualmente viven mientras esperan una oportunidad de adopción.

Tito fue el primero en llegar. Es un perrito criollo, pequeño y de pelaje color paja, que fue rescatado en la estación Santa Marta de la Línea A. Ingresó al albergue el pasado 12 de octubre en condiciones de desnutrición severa, pero gracias a la alimentación y los cuidados veterinarios logró recuperarse.

Tito Perro rescatado por el Centro de Transferencia Canina (CTC)

Dos días después llegó Arenita, también rescatada en Santa Marta. Su historia fue más complicada: fue arrollada por un tren y tuvo que ser trasladada al Hospital Veterinario El Arenal, donde recibió atención por una fractura en las vértebras de la cola. Debido a la gravedad de sus lesiones fue necesario amputársela, pero logró recuperarse satisfactoriamente de la cirugía.

Ahora, con un año de edad y talla mediana, Arenita ha demostrado ser una perrita sociable y con facilidad para convivir con otros perros.

Arenita Perro rescatado por el Centro de Transferencia Canina (CTC)

Gari, por su parte, fue rescatado de la zona de vías de la estación Garibaldi, de la Línea B. Llegó al centro a principios de 2026 y, aunque es de talla grande, tiene un temperamento tranquilo y un nivel de energía bajo. Tiene un año de edad y podría adaptarse a familias con niños o personas adultas mayores.

Gari Perro rescatado por el Centro de Transferencia Canina (CTC)

Un hogar después del rescate

Los tres perros ya fueron esterilizados y desparasitados, además de contar con su esquema básico de vacunación, por lo que se encuentran en condiciones de integrarse a una nueva familia.

Quienes estén interesados en conocerlos pueden acudir al Centro de Transferencia Canina, ubicado en las inmediaciones de la estación El Rosario, correspondencia de las líneas 6 y 7, sobre avenida de las Culturas s/n, en la alcaldía Azcapotzalco.

El espacio funciona los 365 días del año, de 10:00 a 17:00 horas, y además de promover la adopción responsable, recibe donaciones de alimento, artículos de cuidado y juguetes para los animales que permanecen bajo su resguardo.

Actualmente, el albergue temporal atiende a 39 perros y un gato, todos rescatados por personal de Protección Civil del Metro de instalaciones que representan algún riesgo para su vida.

La labor del centro también ha permitido que otros animales encuentren una familia. Durante el pasado fin de semana, dos pequeños gatos fueron adoptados en las actividades Caninata al Mictlán y Can Fest, realizadas en las alcaldías Gustavo A. Madero y Benito Juárez.

Mientras tanto, Tito, Arenita y Gari siguen esperando. Ya superaron el abandono, el hambre y las lesiones; ahora necesitan una familia dispuesta a darles un hogar. Porque adoptar no solo significa recibir una mascota, también es ofrecer una segunda oportunidad.