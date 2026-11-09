Mando Unificado reporta reducción de homicidios y robo de vehículos en 15 municipios del Edomex

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México





El Mando Unificado de la Zona Oriente del Estado de México reportó una reducción de 36 por ciento en los homicidios y de 54 por ciento en el robo de vehículos en los 15 municipios que integran la estrategia, durante sus primeros 594 días de operación.

Los resultados fueron presentados durante la Mesa de Paz encabezada por la gobernadora Delfina Gómez en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Ecatepec, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno revisaron los avances y las acciones de seguridad en la región.

En la sesión, el general Conrado Bruno Pérez tomó protesta como nuevo coordinador del Mando Unificado, en sustitución del general Raúl Martínez González, quien estuvo al frente de la estrategia desde marzo de 2026.

Delfina Gómez reconoció la labor de Martínez González y agradeció su compromiso durante su gestión. Asimismo, dio la bienvenida al nuevo responsable y señaló la importancia de mantener la coordinación institucional para dar continuidad a las acciones de seguridad.

La estrategia contempla la participación de autoridades federales, estatales y municipales para atender los problemas de seguridad en Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.