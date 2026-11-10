Alertan por fraudes digitales en el Buen Fin 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de la Unidad de Policía Cibernética, alertó a la ciudadanía de los fraudes digitales que pueden ocurrir durante el Buen Fin 2026.
Las autoridades explicaron que durante este fin de semana aumentan los fraudes digitales en los sitios falsos, hay promociones engañosas y mensajes que suplantan a tiendas, bancos, plataformas de comercio electrónico para obtener datos personales y financieros, por ello, advirtieron, la prevención es fundamental para evitar estos engaños.
Entre las principales modalidades están las páginas que ofrecen productos a precios considerablemente bajos, los mensajes con supuestos descuentos o premios y las comunicaciones falsas acerca de problemas con pagos o entregas, estas acciones pueden incluir enlaces maliciosos o solicitudes de depósitos, contraseñas y códigos de verificación.
Para evitar ser víctima de estos engaños, la Policía Cibernética recomendó:
- Comprar únicamente en sitios oficiales y verificar cuidadosamente la dirección electrónica
- Desconfiar de precios excesivamente bajos y promociones difíciles de creer
- No abrir enlaces recibidos por mensajes, correos electrónicos o redes sociales
- No compartir contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios por teléfono o mensajería
- Confirmar cualquier problema de pago o entrega directamente con el establecimiento o banco
- Utilizar métodos de pago seguros, activar la autenticación adicional y revisar los movimientos bancarios
- Conservar comprobantes y reportar páginas, perfiles o mensajes sospechosos