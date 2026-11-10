Alertan por fraudes digitales en el Buen Fin 2026

Buen Fin 2026 Buen Fin. (Cuartoscuro)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de la Unidad de Policía Cibernética, alertó a la ciudadanía de los fraudes digitales que pueden ocurrir durante el Buen Fin 2026.

Las autoridades explicaron que durante este fin de semana aumentan los fraudes digitales en los sitios falsos, hay promociones engañosas y mensajes que suplantan a tiendas, bancos, plataformas de comercio electrónico para obtener datos personales y financieros, por ello, advirtieron, la prevención es fundamental para evitar estos engaños.

Entre las principales modalidades están las páginas que ofrecen productos a precios considerablemente bajos, los mensajes con supuestos descuentos o premios y las comunicaciones falsas acerca de problemas con pagos o entregas, estas acciones pueden incluir enlaces maliciosos o solicitudes de depósitos, contraseñas y códigos de verificación.

Para evitar ser víctima de estos engaños, la Policía Cibernética recomendó: