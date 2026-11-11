Detenidos Fernanda Yareli “N", Jorge Alberto “N" y Giovani Dali “N". (SSC)

Caen tres presuntos integrantes de banda dedicada al robo de autopartes; aseguran tres toneladas en cateos de la SSC

SSC realiza cateos en Iztapalapa y Cuauhtémoc; decomisan armas, droga y tres toneladas de autopartes

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cumplimentaron dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc, donde detuvieron a tres personas y aseguraron tres toneladas de autopartes, además de armas, droga, cartuchos y placas de circulación.

Los detenidos fueron identificados como Fernanda Yareli “N”, de 29 años, y Jorge Alberto “N”, de 20 años, capturados en la colonia Citlalli, alcaldía Iztapalapa; así como Giovani Dali “N”, de 34 años, arrestado en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con las investigaciones, los tres están relacionados con el robo, almacenamiento y distribución de autopartes, además de un robo de vehículo con violencia ocurrido el pasado 24 de octubre en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Las autoridades señalaron que también utilizaban identificaciones falsas para hacerse pasar por distintas personas.

Cateos derivaron de investigaciones por robo de vehículo y autopartes

Las investigaciones iniciaron tras el robo de un vehículo registrado el 24 de octubre en la avenida Saturno, colonia Estrella, en Ecatepec, donde los presuntos responsables habrían escapado a bordo de un automóvil color café.

Asimismo, la SSC dio seguimiento a un robo de autopartes ocurrido en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, donde los probables responsables desprendieron los espejos laterales de un automóvil y huyeron en un vehículo color blanco.

Durante el cateo realizado en un inmueble ubicado en la calle Leonardo Da Vinci, colonia Citlalli, en Iztapalapa, los agentes aseguraron un arma larga, un arma corta, cartuchos útiles, cinco cargadores, cinco placas de circulación, 49 bolsas con una sustancia sólida blanca, 15 bolsitas con marihuana, siete credenciales presuntamente emitidas por distintas autoridades y dos teléfonos celulares.

En ese lugar fueron detenidos Fernanda Yareli “N” y Jorge Alberto “N”.

Detienen en Peralvillo a hombre con antecedentes por robo y narcomenudeo

La segunda orden de cateo se ejecutó en un inmueble ubicado en la calle Arrigo Boito, colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, donde los uniformados aseguraron tres toneladas de autopartes, tres placas de circulación, un par de espejos retrovisores, 24 bolsas con marihuana, 56 bolsas con una sustancia sólida blanca, un cargador y 25 cartuchos útiles.

En ese sitio fue detenido Giovani Dali “N”, de 34 años, quien, de acuerdo con un cruce de información, cuenta con cinco carpetas de investigación por los delitos de robo de accesorios de vehículo, robo a transeúnte con violencia y narcomenudeo, iniciadas en los años 2008, 2011, 2017, 2018 y 2026.

Ambos inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.