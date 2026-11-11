Apoyo económico para comunidad LGBTTTIQ+: alcaldía, requisitos y dirección de registro Inició la inscripción al programa LGBTTTIQ+ Orgullo de la Transformación 2026 en la alcaldía Iztapalapa (Isabel Mateos Hinojosa)

Una de las alcandías de la Ciudad de México otorgará un apoyo económica a personas que formen parte de las distintas identidades de género, expresiones y orientaciones sexuales de la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual, Queer, + (LGBTTTIQ+).

La alcaldesa Aleida Alavez Ruiz compartió en su redes la información del programa, aquí te explicamos los detalles.

Apoyo LGBTTTIQ+: ¿En que alcaldía estará disponible el apoyo, cuándo y dónde será el registro?

El programa social LGBTTTIQ+ Orgullo de la Transformación 2026 está dedicado a las personas personas de la comunidad LGBTTTIQ+ que habitan en la alcaldía Iztapalapa, y que vivan en condiciones de vulnerabilidad social.

La inscripción al programa estará disponible el miércoles 11 y jueves 12 de noviembre en las Oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de Diversidad LGBTTTIQ+ en la calle Cuauhtémoc número 6, tercer piso, Barrio San Pablo. El horario de atención es de las 10:00 a las 14:00 horas.

Requisitos y documentos para la inscripción

De acuerdo con información oficial, para incorporarte al programa debes ser mayor de 18 años y residir en la alcaldía Iztapalapa. Asimismo, en las oficinas de la JUD de Diversidad LGBTTTIQ+ deberás presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Estado de cuenta bancario con cuenta CLABE, de 18 dígitos, visible.

En el lugar, el personal correspondiente te entregará un formulario de registro para llenar y concluir con la inscripción

¿Cuáles son los beneficios que tiene el programa?

LGBTTTIQ+ Orgullo de la Transformación 2026 otorga en un pago único el apoyo económico de $3,000 pesos, que tiene como objetivo fortalecer la economía de las personas beneficiarias, además de abrir un espacio para actividades dedicadas a temas como: derechos humanos, autoempleo, salud, cuidado integral y desarrollo social.

También contará con talleres, cursos y herramientas enfocadas al desarrollo productivo y autonomía laboral.