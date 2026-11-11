Apoyo económico para comunidad LGBTTTIQ+: alcaldía, requisitos y dirección de registro

Una de las alcandías de la Ciudad de México otorgará un apoyo económica a personas que formen parte de las distintas identidades de género, expresiones y orientaciones sexuales de la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual, Queer, + (LGBTTTIQ+).
La alcaldesa Aleida Alavez Ruiz compartió en su redes la información del programa, aquí te explicamos los detalles.
Apoyo LGBTTTIQ+: ¿En que alcaldía estará disponible el apoyo, cuándo y dónde será el registro?
El programa social LGBTTTIQ+ Orgullo de la Transformación 2026 está dedicado a las personas personas de la comunidad LGBTTTIQ+ que habitan en la alcaldía Iztapalapa, y que vivan en condiciones de vulnerabilidad social.
La inscripción al programa estará disponible el miércoles 11 y jueves 12 de noviembre en las Oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de Diversidad LGBTTTIQ+ en la calle Cuauhtémoc número 6, tercer piso, Barrio San Pablo. El horario de atención es de las 10:00 a las 14:00 horas.
Requisitos y documentos para la inscripción
De acuerdo con información oficial, para incorporarte al programa debes ser mayor de 18 años y residir en la alcaldía Iztapalapa. Asimismo, en las oficinas de la JUD de Diversidad LGBTTTIQ+ deberás presentar los siguientes documentos:
- Identificación oficial vigente.
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
- Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Estado de cuenta bancario con cuenta CLABE, de 18 dígitos, visible.
En el lugar, el personal correspondiente te entregará un formulario de registro para llenar y concluir con la inscripción
¿Cuáles son los beneficios que tiene el programa?
LGBTTTIQ+ Orgullo de la Transformación 2026 otorga en un pago único el apoyo económico de $3,000 pesos, que tiene como objetivo fortalecer la economía de las personas beneficiarias, además de abrir un espacio para actividades dedicadas a temas como: derechos humanos, autoempleo, salud, cuidado integral y desarrollo social.
También contará con talleres, cursos y herramientas enfocadas al desarrollo productivo y autonomía laboral.