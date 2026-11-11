Después de años de retraso, recibe Congreso CDMX proyecto del Plan General de Desarrollo

Presidenta de la mesa directiva, Olivia Garza

El Congreso de la Ciudad de México recibió este miércoles el proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD), instrumento que establecerá las directrices para la planeación a 20 años de la capital y cuyo análisis legislativo comenzará este jueves.

La presidenta de la mesa directiva, Olivia Garza, informó que el documento será presentado ante el Pleno durante la sesión de mañana y posteriormente se publicará en la Gaceta Parlamentaria para su turno a las Comisiones de Planeación del Desarrollo y de Gobierno y Políticas Públicas.

Con este procedimiento comenzará la revisión legislativa de la propuesta, en la que las comisiones competentes deberán analizar su contenido conforme a las disposiciones aplicables.

Garza señaló que el Congreso dará el trámite correspondiente al proyecto y aseguró que su revisión se realizará con rigor, transparencia y respeto al procedimiento legislativo.

La legisladora destacó la relevancia del PGD al considerar que se trata de un instrumento fundamental para definir el rumbo de la Ciudad de México a largo plazo.

Después de 6 años de retraso, el proyecto inicia una nueva etapa de análisis en el Poder Legislativo local, donde será revisado por las comisiones responsables antes de continuar con el proceso que establece la normativa.