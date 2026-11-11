Detecta Contraloría CDMX observaciones por 839 mdp en fiscalización del gasto público

Titular de la Contraloría CDMX, Nashieli Ramírez Hernández.

La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México dio a conocer que realizó mil 272 acciones de fiscalización entre octubre de 2024 y agosto de 2026, de las cuales identificó 611 observaciones y de ellas, 177 estuvieron relacionadas con un monto observado de 839.1 millones de pesos.

Así lo informó la titular de la Contraloría, Nashieli Ramírez Hernández, durante su comparecencia ante el Congreso capitalino, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada, donde detalló las acciones de auditoría, supervisión y control interno realizadas en las 16 alcaldías, dependencias y entidades de la administración pública local.

Ante las comisiones de Transparencia, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción, y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, la funcionaria detalló que, del 5 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026, se realizaron 364 auditorías, 621 intervenciones y 287 acciones de control interno.

Ramírez Hernández destacó que la dependencia ha transitado hacia un modelo de fiscalización preventiva y territorial, con el propósito de detectar posibles irregularidades antes de que se conviertan en daños al erario y garantizar el derecho de la población a una buena administración pública.

Entre los resultados, mencionó la primera fiscalización integral de las Ventanillas Únicas de las 16 alcaldías, mediante la cual se identificó la atención de más de 95 mil procedimientos durante el año pasado.

También reportó que se resolvió 82 por ciento de las inconformidades relacionadas con el Presupuesto Participativo de 2025, aumentó 81 por ciento la atención ciudadana inmediata, disminuyó el rezago en expedientes de investigación y creció 23.4 por ciento la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses.

Legisladores plantean retos

Durante la ronda de posicionamientos, legisladores de distintas fuerzas políticas reconocieron los avances en transparencia, rendición de cuentas y vigilancia del gasto público, aunque también plantearon retos relacionados con las contrataciones gubernamentales y la supervisión de los recursos.

El diputado de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, Gerardo Villanueva, advirtió sobre irregularidades en procedimientos de adjudicación directa detectadas en auditorías a alcaldías y dependencias, por lo que pidió fortalecer los controles preventivos y la vigilancia de las contrataciones públicas.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, llamó a evitar que las nuevas funciones de la Contraloría reproduzcan las inercias de los órganos internos de control; también pidió avanzar en una política laboral que reconozca los derechos de los trabajadores del Gobierno capitalino y atienda los casos de programas sociales que, señaló, se presentan bajo esquemas de contratación laboral.

La priista Tania Larios Pérez urgió a mantener una fiscalización permanente del gasto destinado a obras y servicios públicos, mientras que la panista Claudia Susana Pérez Romero destacó que, de las 180 observaciones reportadas en materia de control interno, 144 fueron solventadas.

En contraste, legisladores de Morena, PVEM y PT resaltaron las acciones preventivas de la dependencia, la supervisión del Presupuesto Participativo y la estrategia “Jugando Limpio, Sociedad Justa”, implementada durante el Mundial de Futbol para promover la vigilancia ciudadana en las calles.

Al respecto, la secretaria sostuvo que el fortalecimiento de la fiscalización, la participación ciudadana y la ética en el servicio público son elementos centrales para mejorar la gestión gubernamental y asegurar que los recursos públicos se ejerzan en beneficio de la población.