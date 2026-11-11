Sedema destaca recuperación de suelo de conservación y apoyo a productores

Comparece Sedema ante el Congreso local

La recuperación y protección del suelo de conservación, el fortalecimiento de las actividades agrícolas y las acciones para preservar la biodiversidad fueron algunos de los avances destacados durante la comparecencia de la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza, ante el Congreso capitalino, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Durante la sesión, diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas reconocieron las estrategias implementadas por la dependencia en materia de conservación ambiental, restauración ecológica, infraestructura verde y bienestar animal.

Al presentar los resultados de la dependencia, Álvarez Icaza informó sobre las acciones para fortalecer la conservación de la biodiversidad y los espacios destinados al cuidado de la fauna; entre ellas, mencionó que los antiguos zoológicos de la capital funcionan como centros de conservación de vida silvestre, los cuales recibieron más de 10 millones de visitantes y registraron 464 nacimientos de 29 especies desde octubre de 2024, entre ellas el teporingo, el bisonte y el lobo mexicano.

Asimismo, destacó la apertura, en septiembre, del Centro de Bienestar Animal y Convivencia Responsable Xólotl, con capacidad para albergar a 600 perros y gatos.

En materia de residuos, señaló que la planta de composta de Bordo Poniente recibe diariamente 909 toneladas, un incremento de 17.6 por ciento, y anunció que en ese sitio se proyecta construir el Parque de Economía Circular. También refirió que, mediante 75 jornadas del Reciclatrón, se recuperaron más de 588 toneladas de residuos electrónicos.

Respecto a la política climática, la secretaria expuso que el Programa de Acción Climática 2025-2030 establece como objetivo mitigar 35 por ciento de las emisiones, además de que la Ciudad de México obtuvo la calificación A de Carbon Disclosure Project (CDP), el nivel más alto de reconocimiento de esa organización en materia de transparencia y acción climática.

Además destacó el impulso a la producción agrícola local. El programa Altépetl Bienestar recibió el reconocimiento World Green City Award 2026 y, de acuerdo con los datos presentados, la producción de cempasúchil pasó de 6.5 a 10 millones de plantas, mientras que la siembra de maíz nativo aumentó 30 por ciento.

Destacan importancia de proteger suelo de conservación

La diputada Judith Vanegas Tapia, de Morena, destacó la importancia de proteger el suelo de conservación, particularmente en Milpa Alta y Tláhuac, alcaldías que concentran cerca de 40 por ciento de estas áreas de la ciudad.

La legisladora señaló que la protección de estos territorios no sólo representa una responsabilidad ambiental, sino también una política relacionada con la seguridad alimentaria, el desarrollo rural sustentable y la preservación de las comunidades originarias.

Vanegas Tapia puso especial énfasis en los apoyos destinados a los productores de nopal de Milpa Alta. Explicó que durante este año se autorizó un apoyo extraordinario de 3 mil pesos por productor, a través de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR), adicional a los 14 mil pesos otorgados por la alcaldía.

En materia de biodiversidad, el PVEM reconoció las acciones de recuperación de los bosques de Chapultepec y San Juan de Aragón, así como los proyectos de infraestructura verde, calidad del aire y economía circular; la diputada del PT Diana Barragán Sánchez respaldó el programa Altépetl Bienestar y las políticas de bienestar animal.

La legisladora de Movimiento Ciudadano, Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, destacó que la Agencia de Atención Animal (AGATAN) realizó 25 mil 685 servicios veterinarios gratuitos y 3 mil 807 esterilizaciones durante el último año, por lo que planteó la necesidad de ampliar estos servicios a las alcaldías y preguntó sobre los criterios para definir las zonas de plantación de árboles, ante la meta de alcanzar un millón de ejemplares urbanos para 2030.