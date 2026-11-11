Brugada entrega al Congreso plan de desarrollo de la CDMX para los próximos 20 años





La jefa de Gobierno, Clara Brugada entregó al Congreso de la Ciudad de México el Proyecto del Plan General de Desarrollo 2025-2045, instrumento que establece la ruta de planeación para las próximas dos décadas y que deberá orientar las políticas públicas, los programas y el ejercicio del gasto de las siguientes administraciones.

El documento fue aprobado por unanimidad por la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, luego de un proceso de consulta pública en el que participaron 646 mil personas mediante talleres, foros, reuniones, consultas y conversatorios.

Las aportaciones ciudadanas modificaron el proyecto original y provocaron que sus líneas estratégicas crecieran casi 30 por ciento. Por ello, afirmó que la versión que llegó al Congreso es distinta de la que se presentó inicialmente a consulta, al incorporar propuestas de distintos sectores sociales.

“La participación ciudadana no fue un trámite ni una formalidad, sino que transformó el documento. No entregaremos al Congreso el mismo documento que fue sometido a consulta. Se estará presentando un plan enriquecido y ampliado”, sostuvo.

El proceso incluyó una consulta libre, previa e informada con 84 pueblos, 44 barrios originarios, 75 comunidades indígenas y 12 organizaciones afrodescendientes. Brugada destacó la participación de estos sectores y señaló que ninguna decisión relacionada con los pueblos originarios debe adoptarse sin considerar sus voces.

Los objetivos planteados para las próximas dos decadas se encuentra que cada niña y niño que nazca en la capital tenga un centro de cuidado infantil a menos de 15 minutos de su hogar; que todo el transporte público sea eléctrico y que los residuos se transformen en recursos mediante un modelo de economía circular.

También se establece como propósito erradicar la pobreza extrema y garantizar que ninguna colonia carezca de agua, drenaje, parques, escuelas, centros de salud o espacios deportivos y culturales.

“Los grandes desafíos de nuestra capital no se resuelven en un sexenio”, señaló Brugada al explicar que el instrumento busca establecer compromisos que trasciendan los cambios de gobierno y permitan mantener una estrategia de desarrollo a largo plazo.

Planeación con enfoque territorial y social

El proyecto contempla cinco grandes dimensiones para ordenar el desarrollo de la capital, las cuales son ciudad democrática y centralidad de lo público; estado de bienestar y cuidados; economía dinámica con prosperidad compartida; urbanismo ecosocial, y ciudad de derechos culturales plenos.

A estos componentes se suman un eje de infraestructura física y tecnológica y otro relacionado con el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.

Sus prioridades son la reducción de las desigualdades sociales, territoriales y de género, el combate a la pobreza, la recuperación de espacios públicos, el acceso a vivienda adecuada y asequible, el empleo digno, la justicia alimentaria y la protección del suelo de conservación.

También plantea avanzar hacia una política de urbanización cero en el suelo de conservación y la recuperación progresiva de áreas verdes, además de fortalecer la movilidad sustentable, la prevención de riesgos y la atención de problemas ambientales y climáticos.

La titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, Patricia Ramírez Kuri, explicó que el Plan General de Desarrollo será el instrumento normativo y orientador de las políticas públicas de la ciudad. Su función será establecer objetivos y estrategias de largo plazo para garantizar derechos y reducir las desigualdades.

Detalló que la programación y el ejercicio presupuestal del sector público deberán sujetarse a los objetivos, estrategias y metas del documento, cuyo cumplimiento será obligatorio para las instituciones gubernamentales e indicativo para el resto de los sectores.

Clara Brugada llamó a los legisladores a discutir y enriquecer la propuesta sin convertirla en una disputa partidista. “Este plan no pertenece a un partido. Este plan no tiene dueño político, pertenece a la ciudad y a sus habitantes”, expresó.

Añadió que los gobiernos y las legislaturas cambian, pero la ciudad permanece, por lo que pidió evitar que las diferencias políticas comprometan la planeación de largo plazo.

“Que no sea rehén de las disputas políticas, sino resultado de los grandes acuerdos sociales”, planteó.

Finalmente, señaló que, una vez concluida la discusión legislativa y aprobado el instrumento, deberá continuar el proceso de planeación territorial, con el objetivo de que cada colonia, pueblo y barrio de la capital pueda contar con su propio plan de desarrollo.