Ofrece Atizapán más de 800 vacantes en su segunda Feria del Empleo Presencial

Feria del empleo en Atizapán

Con una oferta superior a 800 plazas laborales y la participación de más de 60 empresas de distintos sectores productivos, el Gobierno de Atizapán de Zaragoza a través de la Dirección de Desarrollo Económico, realizó la 2ª Feria de Empleo Presencial, una iniciativa que acerca oportunidades de trabajo formal a las familias atizapenses.

A nombre del Alcalde Pedro Rodríguez, el Secretario del Ayuntamiento, Edmundo Ranero, agradeció a los asistentes, “creyendo siempre en lo que hace Pedo Rodríguez; más de 50 ferias itinerantes que han llegado a las colonias y ahí podemos ofertar trabajo y esa tranquilidad. A Pedro lo que le interesa es que ustedes sigan creciendo”.

Recordó que este esfuerzo tiene como antecedente el foro empresarial “Hecho en Atizapán de Zaragoza”, realizado en septiembre pasado, donde industriales, empresarios y emprendedores locales encontraron un espacio para establecer vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades de colaboración.

La Directora de Desarrollo Económico, Patricia Alonso Vargas, mencionó que estas acciones responden a una estrategia de vinculación con el sector empresarial para generar oportunidades de empleo, impulsar la economía local y facilitar el acceso de la población a puestos de trabajo que cumplan con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Desde la primera Feria de Empleo Presencial más de mil 300 personas acudieron por un empleo, lo que confirma la importancia de acercar a las empresas con quienes buscan incorporarse al mercado laboral o mejorar sus condiciones de trabajo.

En esta segunda edición participan compañías de sectores como el metalmecánico, manufacturero, farmacéutico, educativo y de servicios, que ofrecen alternativas para jóvenes en busca de su primer empleo, personas con experiencia laboral y quienes desean reincorporarse al mercado productivo.Como parte de las actividades complementarias, se impartió la conferencia práctica “¿Cómo hacer tu Currículum Vitae?”, con orientación especializada para que los participantes mejoren la presentación de su experiencia y habilidades ante los empleadores.

Asimismo, se instaló un área de exhibición y venta del programa “Autoempleo y Tradición Artesanal”, con productos elaborados por productores y artesanos del municipio bajo el distintivo “Hecho en Atizapán de Zaragoza”, en el que también se ofrecen talleres gratuitos para compartir oficios y conocimientos que permitan a la ciudadanía desarrollar nuevas habilidades, emprender y generar ingresos propios.