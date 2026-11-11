Paro en la UAM: trabajadores de la universidad marchan en unidad Xochimilco y crece incertidumbre de perder el trimestre

Paro estudiantil en la UAM Trabajadores protestan en campus Xochimilco. (cuartoscuro)

Estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) continúan paro estudiantil. Trabajadores de la institución realizaron una marcha este 11 de noviembre. La pérdida del trimestre sigue siendo una posibilidad.

¿Cómo va paro de la UAM este 11 de noviembre y por qué protestaron trabajadores en Xochimilco?

El paro que estalló en la UAM el pasado 20 de octubre en el campus de Iztapalapa y se extendió rápidamente a todas las unidades de la institución continúa. Este miércoles 11 de noviembre, integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad (Situam) marcharon sobre Calzada del Hueso hacia la Rectoría del campus Xochimilco. Al igual que los estudiantes, exigen un presupuesto transparente y responsable.

Hace dos días, los estudiantes de dicha unidad entregaron un nuevo pliego petitorio que la administración ya acusó de recibido. Se dará una respuesta a más tardar el jueves 12 de noviembre a las 10:19 horas.

Gustavo Pacheco López, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), habló el pasado 5 de noviembre para un boletín de la universidad sobre las peticiones de los estudiantes en paro. Reconoció defectos que se presentan en los campus pero dijo que “no se va a poder resolver todo en un solo momento”. Convocó a continuar el diálogo con la comunidad a través de asambleas, mesas de diálogo y órganos colegiados para llegar a acuerdos.

Muchos asumen que el trimestre actual ya está perdido. Sin embargo, la UAM sostiene en su página que el paro no significa la cancelación automática del periodo, y que esto lo decidirá el Colegio Académica. Las clases están agendadas para terminar el 4 de diciembre; posteriormente viene el periodo de exámenes y entrega de calificaciones.