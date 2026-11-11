Vecinos de Gómez Palacio denuncian que dirigente de MC provocó desfalco en SIDEAPA

Comparece titular de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana

Legisladores del Congreso de la Ciudad de México reconocieron los resultados de programas sociales coordinados por la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI). Sin embargo, diputados del PAN y PRI cuestionaron la transparencia de los recursos destinados a estas acciones, el seguimiento a las demandas vecinales y la postura del titular de la dependencia sobre las asambleas del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).

Durante la comparecencia del titular de SAPCI, Tomás Pliego, ante la Comisión de Participación Democrática y Ciudadana, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada, legisladores de Morena, PVEM y PT destacaron el impacto de los programas sociales y las estrategias de intervención territorial.

Durante el encuentro, la oposición puso sobre la mesa cuestionamientos sobre la operación de estos programas, el panista Ricardo Rubio señaló el manejo de los más de dos mil 500 millones de pesos asignados a la dependencia y la falta de resultados.

En su intervención, la priista Tania Larios solicitó explicar la disminución de comercios inscritos en “Mercomuna” y señaló que el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México solicitó a la Secretaría presentar una evaluación interna sobre la operación del programa durante 2025.

La legisladora también cuestionó que Pliego Calvo asumiera una postura partidista respecto a la asamblea del POZMVM que fue cancelada en Coyoacán, al considerar que el funcionario debía conducirse desde una perspectiva institucional. Para ello, le entregó un documento con 34 preguntas sobre el trabajo de la dependencia.

En contraste, Morena y aliados destacaron que la inversión social es una herramienta para combatir la desigualdad y reconocieron y los resultados de “Mercomuna”, “Del Campo a la Ciudad”, “Casa por Casa” y las Casas de Gobierno.

La diputada del PVEM Paula Pérez Córdova destacó el alcance de “Mercomuna”, cuya meta para 2026 es beneficiar a 635 mil personas, además de reconocer las acciones de atención territorial.

Planeación participativa, componente central

Al rendir su informe, el secretario sostuvo que la planeación participativa es un componente central de las políticas públicas del Gobierno capitalino, al permitir que las comunidades intervengan en la identificación y solución de sus necesidades.

Informó que durante el segundo año de gobierno se desarrollaron 57 proyectos estratégicos consensuados y 65 asambleas participativas en las 16 alcaldías. También se realizaron 90 talleres de participación comunitaria en 44 unidades territoriales, se construyeron agendas territoriales en 91 unidades y se intervino en 32 Territorios de Paz e Igualdad de 15 demarcaciones.

Respecto a “Mercomuna”, detalló que en 2025 se entregaron 335 mil apoyos directos, en beneficio de un millón cinco mil personas integrantes de las familias participantes, mientras que para 2026 se encuentran en proceso de entrega otros 300 mil apoyos, con los que se prevé beneficiar a 900 mil personas.

Sobre las asambleas relacionadas con el POZMVM, Pliego Calvo defendió estos ejercicios como espacios para que la ciudadanía conozca el proyecto, exprese sus opiniones y presente propuestas; también insistió en la importancia de consultar a las comunidades sobre las decisiones que afectan sus territorios.

En ese contexto, recordó el caso de Xoco y las afectaciones que, afirmó, generó el desarrollo inmobiliario Mitikah, autorizado durante la administración de Miguel Ángel Mancera sin consultar a sus habitantes.