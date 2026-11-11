Multas para vehículos motorizados en CDMX: ¿Cuándo entran en vigor? En el mes de noviembre iniciarán las multas para los vehículos motorizados en Ciudad de México (Crisanta Espinosa Aguilar)

Si eres una persona que maneja o tiene un vehículo motorizado, ten cuidado con las multas que entrarán en vigor en la Ciudad de México en el mes de noviembre para estos transportes.

La Secretaría de Movilidad de la CDMX pondrá atención en todos estos detalles para las multas y operativos.

¿Cuándo entran en vigor las multas a vehículos motorizados?

Las nuevas regularizaciones para los vehículos motorizados entrarán en vigor el próximo viernes 20 de noviembre de 2026. Por lo que será obligatorio:

Contar con matrícula y Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

Portar casco.

Una licencia tipo A1 o A2, de acuerdo al vehículo.

Asimismo, quedará prohibido circular por ciclovías, carriles o carriles confinados. Las sanciones iniciaron desde septiembre; no obstante, para el mes de noviembre todos los vehículos deberán portar su placa.

Licencia A1 y A2: características, precio y dónde tramitarla

La licencia A1 es exclusiva para motocicletas, o vehículos con peso menor de 35 kg y tiene un precio de $572 pesos. Por otro lado, la licencia A2 funciona para automóviles y motocicletas, con peso mayor a 35 kg y hasta 350 kg, el precio es de $1,049 pesos. Ambas tienen vigencia de 3 años. Para su expedición es necesario presentar:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o el Estado de México, no mayor a tres meses.

Comprobante de pago de derechos.

Constancia de evaluación acreditada del examen CONOCER.

El trámite se realiza en los módulos de la SEMOVI, puedes agendar una cita con tu Llave CDMX en el portal de citas, es necesario presentar todos los documentos para continuar con el trámite.

Tipos de matrículas para los vehículos motorizados

En noviembre todos los vehículos motorizados tendrán que portar una placa; la matrícula Tipo A está asociada a los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), con peso menor a 35 kg, su precio es de $709 pesos por registro y obtención de placas, es necesario contar con un licencia tipo A, A1 y A2, además de in seguro de responsabilidad civil.

La matrícula Tipo B, para vehículos con peso mayor a 35 kg y hasta 350 kg, tiene un costo de $709 pesos. También es necesario tener una licencia tipo A, A1 y A2.

Las placas se tramitan de manera presencial en los Módulos de Control Vehicular de la SEMOVI y en los Centros de Servicio de Tesorería.

¿Cuáles son los vehículos categorizados como motorizados?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, los vehículos motorizados son aquellos que tengan:

Acelerador independiente.

Dos o más ruedas.

Motor eléctrico de potencia continua nominal mayor a los 250 watts y de hasta 1 kilowatt.

Velocidad mayor a 25 kilómetros por hora, o pesen más de 35 kilogramos.

Por ejemplo: motonetas, bicimotos, patines eléctricos, bicicletas eléctricas, scooters o triciclos motorizados.