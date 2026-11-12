Abrirá en Toluca primer Centro Integral de Salud Renal del IMSS-Bienestar

El Estado de México contará con su primer Centro Integral de Salud Renal del IMSS-Bienestar, que será inaugurado a inicios de la próxima semana en el municipio de Toluca para brindar atención a personas de bajos recursos que carecen de seguridad social y requieren tratamientos de hemodiálisis.

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó sobre la apertura de esta unidad durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde explicó que el proyecto busca ampliar el acceso a tratamientos especializados para pacientes con enfermedades renales.

El funcionario señaló que hasta ahora las personas sin seguridad social enfrentaban gastos de entre mil 800 y 2 mil 500 pesos por sesión de hemodiálisis, mientras que los pacientes requieren de dos a tres sesiones por semana para recibir el tratamiento necesario.

“¿Por qué resulta emblemática esta unidad?, porque el acceso a hemodiálisis no estaba garantizado para la población sin seguridad social”, indicó.

Svarch Pérez destacó que la apertura del centro forma parte de la estrategia del IMSS-Bienestar para ampliar la oferta de servicios de salud especializados mediante unidades de hemodiálisis ambulatorias.

La nueva instalación permitirá atender a pacientes con padecimientos renales sin que tengan que cubrir los costos que anteriormente representaba este tratamiento, con el propósito de reducir la carga económica para sus familias.