Enfrentan penales con saturación más personas presuntamente inocentes que sentenciadas

Seguridad Reclusorio Preventivo Varonil Norte. (Galo Cañas Rodríguez)

Tres Centros Penitenciarios de la Ciudad de México cuentan con más población en estatus de vinculación a proceso — inocentes hasta que se les demuestre lo contrario — en espera de un juicio, que criminales que recibieron una sentencia condenatoria por haberse comprobado que cometieron un delito.

Aunque a las personas que se encuentran recluidas y vinculadas a proceso, un juez determinó que existen elementos suficientes para continuar una investigación en su contra y deben de permanecer privadas de la libertad para evitar riesgo de fuga, o porque el crimen que presuntamente cometieron implica reclusión, en las cárceles capitalinas que enfrentan un problema de saturación y hacinamiento, permanecen más ciudadanos a quienes no se les ha comprobado su culpabilidad en un ilícito, que aquellos que efectivamente delinquieron.

México es de los pocos países en el mundo que en su sistema penal acusatorio cuenta con la medida cautelar de prisión preventiva, que consiste en privar temporalmente de la libertad a una persona mientras se desarrolla una investigación penal y se define si es culpable o inocente. No es una sentencia ni un castigo anticipado, si no una herramienta temporal que ordena un juez. Entre los objetivos principales está asegurar la presencia del imputado en el proceso para que no escape, proteger a la víctima, a los testigos o a la comunidad de posibles agresiones y evitar que se altere, oculte o destruya la evidencia o se entorpezca la investigación.

El Centro Penitenciario con la situación más notable es el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, el cual tiene una población procesada de tres mil 842 (en espera de un juicio e inocentes hasta que se les demuestre lo contrario) hasta el 15 de octubre del 2026, comparado con tres mil 366 personas que viven en este penal y que ya fueron sentenciadas.

Al mismo tiempo, este penal tiene una capacidad para seis mil 208 personas y aloja a siete mil 208 reclusos, más de mil ciudadanos para los que fueron diseñadas las instalaciones. Y, del total de la población, 53 por ciento son inocentes hasta que un juez determine si inicia un juicio en su contra u ordena su liberación por falta de datos de prueba en la carpeta de investigación.

Respecto a fallas en el sistema penal capitalino, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicado en las últimas semanas, señaló a este Centro con fallas en la separación entre procesados y sentenciados, inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, mala organización y registros para el cumplimiento del plan actividades y carencias en la vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad.

En segundo lugar, el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, tiene 917 mujeres vinculadas a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva, 91 personas más que las que viven ahí con una sentencia por ser culpables. Por lo tanto, el 59 por ciento de las reclusas que habitan en esa prisión no se sabe si tuvieron participación en un delito. Únicamente 826, de las mil 743 mujeres que habitan ese Centro Penitenciario están sentenciadas.

Esa cárcel para mujeres también está sobrepoblada. Fue construida para albergar a mil 533 personas privadas de la libertad, pero habitan 210 más de lo que puede soportar.

El informe de la CNDH también calificó a este penal con deficiente separación entre procesados y sentenciados e inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad.

A pesar de que especialistas han advertido que la medica cautelar de prisión preventiva oficiosa es riesgosa porque el estándar probatorio en algunos delitos es muy bajo, ya que los elementos que se requieren en la prisión preventiva oficiosa para que el juez aplique en automático son mínimos, en 2024 se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en México:

Extorsión

Producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y sus derivados

Contrabando

Actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales

Un caso especial es el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial de la Ciudad de México (CEVAREPSI), cárcel para enfermos mentales, del cual Crónica ha publicado abuso policial, malos tratos, violaciones, extorsión del personal hacia las familias de las personas privadas de la libertad y condiciones insalubres. Este penal tiene 160 personas privadas de la libertad vinculadas a proceso y 131 sentenciadas.

A pesar de los 444 espacios disponibles sólo están ocupados 291, el 55 por ciento de los internos con capacidades diferentes no han tenido o un juicio, o se ha establecido si son inocentes, y deben permanecer bajo internamiento mientras se resuelve su situación jurídica, sin que se acredite ante la autoridad judicial su participación en un delito.

Del mismo modo, este Centro también se colocó en el estudio de la Comisión con deficiente separación entre procesados y sentenciados e inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad.

En otras cárceles capitalinas también existe un alto porcentaje de población sin sentencia. En el Reclusorio Preventivo Varonil Norte viven tres mil 144 personas privadas de la libertad vinculadas a proceso a las que se les presume como inocentes, de los seis mil 998 internos que habitan ahí, por lo tanto, 44 por ciento del total de la población no está sentenciada.

Únicamente tres mil 854 internos fueron declarados culpables.

También, con una sobrepoblación de 919 personas más para las que fue construido el Centro.