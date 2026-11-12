IECM aprueba distribución de tiempos en radio y televisión para elecciones de 2027

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El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó los modelos de distribución de los tiempos del Estado en radio y televisión que tendrán los partidos políticos y las candidaturas sin partido durante el proceso electoral local 2026-2027, en el que se renovarán distintos cargos de elección popular.

El calendario aprobado indica que durante las precampañas, que se realizarán del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, los partidos políticos dispondrán de 11 minutos diarios en medios de comunicación. Para el periodo de intercampañas, del 13 de febrero al 3 de abril, se asignarán nueve minutos, mientras que en las campañas, del 4 de abril al 2 de junio, corresponderán 15 minutos diarios.

La distribución de los promocionales entre los partidos políticos se realizará conforme a los criterios establecidos en la legislación electoral, los cuales señalan que el 30 por ciento del tiempo se repartirá de manera igualitaria y el 70 por ciento restante de forma proporcional a la votación obtenida en la elección inmediata anterior de diputaciones locales.

Para calcular esta última proporción, el IECM tomó como referencia los resultados de la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa de 2023-2024. En el ejercicio se consideraron los votos obtenidos por cada partido, una vez descontada la votación correspondiente a las candidaturas sin partido, debido a que todas las fuerzas políticas superaron el umbral de tres por ciento.

Los partidos políticos de nuevo registro únicamente participarán en la distribución igualitaria de los tiempos de radio y televisión.

Tres escenarios para candidaturas sin partido

El acuerdo aprobado por el Consejo General del IECM también establece tres modelos para distribuir los promocionales entre las candidaturas sin partido durante las campañas electorales.

El primero contempla que no se registre ninguna candidatura de este tipo; el segundo, que exista al menos una, y el tercero, que se presenten candidaturas para los distintos tipos de elección.

La definición de estos escenarios permitirá establecer la asignación de los tiempos de acuerdo con el número de candidaturas que obtengan el registro, conforme a las disposiciones electorales.

Los modelos aprobados consideran, además, la coincidencia de las etapas de los procesos electorales local y federal, con el propósito de establecer la distribución de los espacios correspondientes a la contienda en la Ciudad de México.

El IECM remitirá los modelos al Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral (INE), instancia que tendrá a su cargo la aprobación de las pautas definitivas y la administración de los tiempos del Estado en los medios de comunicación.

Cabe selalar que la determinación forma parte de las actividades de preparación del proceso electoral local 2026-2027, en el que se establecerán las condiciones para que los partidos políticos y las candidaturas sin partido accedan a sus prerrogativas de difusión.