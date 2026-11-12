Decomisan más de 500 piezas de videojuegos en Plaza Meave

Operativo Mercancía decomisada en Plaza Meave. (SSC)

Autoridades realizaron un operativo contra la piratería en Plaza Meave, ubicada sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, en el Centro Histórico de la capital.

Este despliegue fue ejecutado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

Durante las visitas de inspección a seis establecimientos dedicados a la comercialización de videojuegos, se aseguró mercancía presuntamente infractora de derechos de propiedad industrial, 11 consolas de videojuegos, así como 579 piezas consistentes en videojuegos, controles y accesorios relacionados con marcas como PlayStation, PS3, Xbox y Nintendo con un valor comercial de 525 mil 500 pesos.

Para apoyar la revisión de la mercancía, el IMPI contó con un cuadro de derechos de propiedad industrial que reúne 543 registros de marca en las clases 9, 16 y 28, correspondientes a productos como videojuegos, juguetes, accesorios y artículos de papelería. El cuadro incluye los números de registro, las denominaciones o elementos gráficos, así como las fechas de concesión y vigencia.

Las autoridades a cargo explicaron que estos datos permiten identificar los signos protegidos y cotejarlos con los que aparecen en los productos, sus etiquetas o sus empaques.

Entre los registros incluidos como referencia figuran marcas de consolas y plataformas como Nintendo Switch, PlayStation y Xbox, así como títulos y franquicias como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Pokémon, Minecraft y Sonic the Hedgehog. El anexo también incluye dos declaratorias de marca famosa, una de ellas correspondiente a LEGO y diseño.

El cuadro documenta los derechos que sirvieron de referencia para la revisión. La identificación de las marcas que aparecen en la mercancía asegurada corresponde al inventario y análisis de los productos. Esta revisión permite precisar qué signos presenta cada artículo y con qué registros se relaciona su posible uso sin autorización.

En el sector de los videojuegos, un mismo nombre o logotipo puede aparecer en productos de distintas categorías, desde consolas y accesorios hasta juguetes y artículos de papelería. Por ello, la revisión toma en cuenta tanto el signo que aparece en la mercancía como el tipo de producto en el que se utiliza.

Para las personas consumidoras, estos signos ayudan a identificar el origen comercial de lo que compran. Su uso sin autorización puede generar confusión sobre quién fabricó el artículo o si cuenta con el respaldo de la marca que ostenta.