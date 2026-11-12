Capturan a “El Howard” de “La Unión Tepito”, principal colaborador de “El Tomate”

Detenido "El Howard". (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Howard “N”, líder de una célula de “La Unión Tepito”.

De acuerdo con la investigación, Howard “N”, alias “El Howard” o “El Jaguar”, es considerado uno de los principales colaboradores de José Mauricio “N”, alias “El Tomate”, señalado como líder de dicha organización. Su principal zona de operación son las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, particularmente las inmediaciones del Centro Histórico y la Zona Rosa, y se le relacionaría con delitos como homicidio, extorsión, portación de armas de fuego y delincuencia organizada.

Este sujeto fue detenido en el municipio de Naucalpan, Estado de México, con una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa.

La investigación comenzó en agosto de 2024, a partir de información sobre varias personas que posiblemente actuaban de manera coordinada para cometer delitos. Mediante el análisis de información digital y otros datos recabados, la Fiscalía identificó a Howard “N” entre los posibles involucrados.

Para localizarlo, agentes de la Policía de Investigación (PDI) analizaron grabaciones de cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), identificaron vehículos relacionados con el investigado y realizaron entrevistas, seguimientos y labores de vigilancia. Estas acciones llevaron a los agentes al municipio de Naucalpan, donde desplegaron un operativo para ejecutar la orden de aprehensión. Fue trasladado a un reclusorio en la Ciudad de México.

“El Tomate” falleció en reclusión

José Mauricio “N”, alias “El Tomate”, uno de los principales operadores de la estructura criminal de “La Unión Tepito”, falleció en 2025 en reclusión, a causa de una complicación por el procedimiento médico “bypass” para bajar de peso, al cual se sometió cuando ingresó a las filas del cártel.

Cuando inició la operación de la célula tepiteña junto a Roberto Moyado “El Betito”, “El Tomate” acudió a que le realizaran la cirugía para perder peso que modifica el sistema digestivo para reducir la cantidad de comida que se ingiere y la cantidad de calorías y nutrientes que el cuerpo absorbe.

“El Tomate” estaba posiblemente relacionado con una balacera ocurrida el 14 de septiembre de 2018, en la Plaza Garibaldi que dejó seis personas sin vida y siete heridas; de igual manera estaría vinculado con los delitos de extorsión, homicidio, venta y distribución de droga y cobro de piso.

La masacre en la Plaza Garibaldi la habría planeado junto a Víctor Hugo “N”, alias “El Huguito”, otro de los líderes de la estructura delictiva.

El ataque en la plaza se ejecutó en contra de miembros de la Anti Unión Tepito. Previo al enfrentamiento, Huguito y sus aliados colocaron mantas dirigidas a Guadalupe “N”, alias “La Gorda” —dirigente de la Anti Unión, actualmente detenida— para advertirle que abandonara ese territorio, ya que le pertenecía únicamente a la Unión Tepito.

Días después, sicarios disfrazados de mariachis sacaron armas largas de estuches de instrumentos musicales y balearon a miembros de la Anti Unión; con el ataque, Hugo demostró el poderío que el grupo delictivo tenía en la alcaldía Cuauhtémoc.