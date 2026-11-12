EdoMéx desplegará casi 3 mil policías por el Buen Fin; prevé derrama de 30 mil 800 mdp

El Estado de México desplegará a 2 mil 985 policías estatales durante el Buen Fin 2026, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, con el propósito de reforzar la seguridad en zonas comerciales, sucursales bancarias y principales vialidades de los 125 municipios de la entidad.

El gobierno estatal estima que las actividades comerciales de esos cinco días generarán una derrama económica de 30 mil 800 millones de pesos, cifra que representa un incremento de 10 por ciento respecto a 2025.

La secretaria de Desarrollo Económico, Laura González informó que se prevé una importante afluencia de consumidores en 541 centros y plazas comerciales, así como en 4 mil 521 tiendas de autoservicio y departamentales.

Los productos que se espera tengan mayor demanda son ropa, calzado, teléfonos celulares, artículos electrónicos, línea blanca y muebles. También se anticipa un incremento en las compras por internet.

La funcionaria señaló que la actividad comercial podría beneficiar a los negocios locales, particularmente a las pequeñas y medianas empresas. En la entidad existen 399 mil 243 unidades económicas dedicadas al comercio al por menor.

Vigilancia en zonas comerciales y carreteras

El secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, detalló que el operativo comenzará a las 00:00 horas del viernes 13 de noviembre y concluirá el martes 17, con participación de corporaciones municipales y de tránsito.

El despliegue contará con 354 vehículos oficiales, 25 binomios caninos y 25 binomios equinos, además de los elementos policiales.

La vigilancia se concentrará en plazas comerciales, zonas restauranteras, mil 296 sucursales bancarias y 5 mil 504 cajeros automáticos. También se realizarán patrullajes preventivos en zonas habitacionales, espacios recreativos y principales tramos carreteros.

Como parte de las acciones se utilizarán cámaras de videovigilancia, alertas silenciosas del Código C5 y drones tácticos.

La Policía Cibernética también dará atención prioritaria a los reportes relacionados con posibles fraudes durante las compras por internet. Las autoridades recomendaron verificar que las direcciones electrónicas correspondan a los sitios oficiales de los establecimientos antes de realizar pagos.

Para reportar emergencias estará disponible el número 911, mientras que las denuncias anónimas podrán realizarse a través del 089.

Transporte público mantendrá gratuidad

En materia de movilidad, el secretario Juan Hugo de la Rosa García informó que los sistemas Mexibús y Mexicable mantendrán la gratuidad para personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas y niños, así como los transbordos sin costo.

Las secretarías de Movilidad y Seguridad coordinarán acciones para agilizar la circulación vehicular en los accesos a las principales zonas comerciales.

Además, personal de Movilidad supervisará la operación del transporte público para verificar que proporcione un servicio eficiente y seguro durante los días de mayor actividad comercial.