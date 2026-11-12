Participa Rojo de la Vega en Cátedra de Ciudad: Arquitectura presente y futuro

Encuentro Cátedra de Ciudad: Arquitectura presente y futuro. (Especial)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, participó en el simposio internacional “Cátedra de Ciudades, Arquitectura de la Ciudad”.

En el conversatorio, la edil explicó que una ciudad no se mide solamente por sus edificios o grandes proyectos, si no por la calidad de vida de quienes la habitan.

“Una gran ciudad no es solamente la que se ve bonita desde arriba, una gran ciudad es la que se puede vivir bien desde abajo, desde sus calles, sus barrios, desde la puerta de cada casa”, señaló ante especialistas de Nueva York, Londres, Bogotá, París y Singapur.

El simposio reúne a especialistas y académicos para intercambiar experiencias sobre habitabilidad, movilidad y desarrollo urbano. Entre los participantes se encuentran Janette Sadik-Khan, excomisionada de Transporte de Nueva York; Ricky Burdett, profesor de la London School of Economics; Jean-Louis Missika, exresponsable de urbanismo en París, y Yap Lay Bee, directora en el organismo de desarrollo urbano de Singapur.

Durante su participación, la alcaldesa compartió los trabajos realizados en Cuauhtémoc para recuperar espacios públicos y mejorar las condiciones de las calles. Informó que en dos años se han recuperado más de 500 espacios públicos y que, mediante Brilla Cuauhtémoc, se han instalado o rehabilitado casi 100 mil luminarias. También destacó la intervención de más de 36 mil metros cuadrados de banquetas y cruces peatonales durante el primer año de gobierno.

En el evento, organizado en conjunto por la Dirección General de Obras y la Coordinación General de Asesores de la Alcaldía Cuauhtémoc, así como la Cátedra de Ciudades de la Ibero, Rojo de la Vega señaló que uno de los retos del desarrollo urbano es mejorar las colonias sin desplazar a quienes han vivido en ellas durante años.

“¿Qué pasa si mejoramos tanto una colonia que las familias que viven ahí ya no pueden pagar por quedarse?”, cuestionó. Añadió que el crecimiento de la ciudad debe permitir conservar la historia y la identidad de los barrios, así como a las personas que les dan vida.

La alcaldesa también habló de la necesidad de que las diferencias políticas no frenen las soluciones que necesita la población. “Una banqueta no tiene partido político, una luminaria no tiene ideología, un parque no debería convertirse en una disputa entre gobiernos”, expresó.