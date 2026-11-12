Chocan bancadas por PGD: Morena celebra consulta; oposición señala diagnósticos caducados

Ángel de la Independencia (Cuartoscuro) Ángel de la Independencia (Cuartoscuro) (La Crónica de Hoy)

La llegada del Plan General de Desarrollo (PGD) 2027-2047 al Congreso de la Ciudad de México generó diferencias entre las bancadas, mientras la oposición señaló que el documento cuenta con diagnósticos caducados —que no reflejan la realidad actual de la capital— y plateara ampliar su discusión; Morena defendió que se trata de un documento vivo, “hermoso”, que fue enriquecido con las propuestas de más de 600 mil personas.

El PGD fue remitido a la Comisión de Planeación del Desarrollo y a la Comisión de Gobierno y Políticas Públicas.

Tras la llegada del PGD distintas fuerzas políticas mostraron su posicionamiento, por Morena, Ángel Tamariz, sostuvo que la versión remitida al legislativo es un documento que pasó por siete meses de sistematización de propuestas.

Y que además, fue aprobado por la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), integrada por 7 Secretarías locales y 3 alcaldías; también destacó que las líneas de transformación aumentaron de 22 a 28 entre el documento sometido a consulta y el entregado.

Tamariz defendió que no se trata de una ocurrencia ni de un trabajo realizado a la ligera, sino de un instrumento profesional, que reúne a todas las voces de la ciudad para establecer la ruta de la capital durante los próximos 20 años.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, coincidió con su compañero y destacó que se recopilaron las opiniones de 646 mil personas que participaron en talleres, foros, reuniones y conversatorios; además, comentó de que se realizó una consulta libre, previa e informada con 84 pueblos, 44 barrios originarios, 75 comunidades indígenas y 12 organizaciones afrodescendientes.

Leonor Gómez Otegui, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Políticas Públicas, calificó el PGD como un documento vivo y consideró que es “la mayor expresión de participación ciudadana”.

La bancada aseguró que el PGD tiene la finalidad de erradicar la pobreza en la capital. Anunció que impulsará un parlamento abierto y una mesa de trabajo entre la Junta de Coordinación Política, las comisiones involucradas y el IPDP.

Oposición señala diagnósticos caducados

La presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo, Olivia Garza, del PAN, dio a conocer un primer diagnostico y señaló que el PGD cuenta con inconsistencias; entre ellas, estadísticas caducadas, de hace más de 6 años. Además, advirtió que en el documento tampoco se especifican los recursos necesarios para comenzar su implementación en 2027.

Entre las inconsistencia, mencionó que hay secciones mantienen estadísticas de 2019 y 2020, pese a que existen datos oficiales más recientes.

Señaló que en la página 227 se utiliza información de 2019 para referir la disponibilidad de 27.1 hectáreas de suelo social; así como las 207 mil viviendas desocupadas con base en el Censo de Población y Vivienda 2020.

“Le cambiaron los años al documento, pero no actualizaron de manera consistente la información con la que pretenden gobernar el futuro de la Ciudad de México. Estamos planeando los próximos veinte años con una fotografía de hace siete”, cuestionó.

El coordinador del PAN, Andrés Atayde, consideró que el documento llegó al Congreso de manera acelerada, “bola rápida” y que no puede analizarse como un instrumento aislado, ya que forma parte de una serie de instrumentos federales, metropolitanos y locales que, en conjunto, perfilan la política de vivienda y el tratamiento fiscal que pretende impulsar el gobierno.

Afirmó que el PGD entregado al Congreso debe discutirse mediante un parlamento abierto sin simulaciones ni exclusiones, y pidió que el tiempo destinado al análisis sea proporcional a la relevancia de un plan que definirá el rumbo de la ciudad durante dos décadas.

“No solamente es suficiente el parlamento abierto, sino otorgarle también el tiempo suficiente al debate, a la discusión, que este tiempo sea proporcional a la magnitud, a la relevancia de este documento”, dijo Atayde.

Garza destacó que las observaciones sobre el procedimiento podrían derivar en impugnaciones y anunció que propondrá una mesa de trabajo con el Instituto de Planeación para aclarar las inconsistencias antes de iniciar el análisis de fondo.

Exigen reponer consulta ciudadana

La coordinadora del PRI, Tania Larios, exigió retirar el proyecto y reponer la consulta ciudadana, al argumentar que las opiniones de vecinos y de integrantes de los COPACOS no fueron tomadas en cuenta.

Recordó que ciudadanos entregaron al Congreso más de 30 mil firmas para solicitar la reposición del procedimiento y demandó que se garantice el tiempo legal para el análisis legislativo, además de realizar una preconsulta y una consulta ciudadana, como la de la Ley del Sistema de Cuidados.

Por Movimiento Ciudadano, el coordinador Royfid Torres, también pidió una discusión amplia y abierta; consideró que no se debe legislar “al vapor” un instrumento que regirá la planeación de la capital durante los próximos 20 años. Por lo que planteó escuchar a académicos, especialistas, pueblos y barrios originarios y otros sectores.

El legislador manifestó que su bancada está dispuesta a participar en la construcción del documento, siempre que se garantice una discusión suficiente y se incorporen las distintas necesidades de la población.

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