Concierto Navideño en la Catedral Metropolitana de la CDMX: fecha, horario y costo de los boletos

Concierto Navideño en CDMX “Navidad Inolvidable” llega a la Ciudad de México, un concierto a cargo de ‘Renacimiento, Coros y Orquesta’ que se llevará a cabo en la Catedral Metropolitana.

El espíritu navideño comienza a invadir cada rincón de las ciudades del mundo y finalmente ha llegado a México tras el término de las conmemoraciones de Día de Muertos, teniendo por uno de los anuncios iniciales el concierto navideño de la Catedral Metropolitana en la capital del país que estará a cargo de ‘Renacimiento, Coros y Orquesta’, la agrupación musical mexicana reconocida a nivel nacional e internacional.

Bajo el título “Navidad Inolvidable”, este evento promete otorgar al público capitalino y personas extranjeras una velada llena de música, calidez navideña y espíritu de comunidad tan característico de la temporada.

Concierto Navideño en la Catedral Metropolitana de CDMX: ¿cuándo y a qué hora será el evento musical?

El concierto “Navidad Inolvidable” se realizará el sábado 19 de diciembre de 2026, a las 19:30 horas, en la Catedral Metropolitana ubicada en el corazón de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información publicada por la organización del evento, las puertas del recinto se abrirán a las 18:30 horas, por lo que se recomienda llegar con anticipación para ingresar y seleccionar un lugar adecuado antes de que comience la presentación.

La velada musical estará a cargo de la agrupación mexicana Renacimiento, Coros y Orquesta, que interpretará melodías representativas de la temporada navideña, combinando la fuerza de los instrumentos con la armonía de las voces, y tendrá una duración aproximada de dos horas.

¿Dónde comprar los boletos para “Navidad Inolvidable” en la Catedral Metropolitana y cuánto cuestan?

Para asistir a este concierto navideño, los interesados e interesadas podrán adquirir sus entradas a través de Eventbrite, plataforma indicada por la página oficial de la Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de México.

La cuota de recuperación anunciada será de $150 pesos por persona, no obstante, tendrás que revisar las condiciones de acceso y disponibilidad detalladas en la plataforma antes de realizar tu compra, ya que el cupo y las posibles actualizaciones de la venta dependen de la organización del evento.

¿Quién es ‘Renacimiento, Coros y Orquesta’? Esta es la trayectoria de la agrupación a cargo de “Navidad Inolvidable” en CDMX

La agrupación mexicana Renacimiento, Coros y Orquesta tiene experiencia en conciertos, festivales internacionales, eventos privados y acontecimientos artísticos y religiosos, realizando más de 150 presentaciones en países como España, Noruega, Suecia y Finlandia, lo que refleja su participación en escenarios fuera de México.

“Renacimiento ha compartido escenarios con artistas de la talla del reconocido tenor Ramón Vargas y ha participado en acontecimientos de gran relevancia”, indica la descripción de Eventbrite sobre el evento navideño, destacando la participación del grupo en la organización y ejecución musical de la Misa de Canonización de San Juan Diego, presidida por el papa Juan Pablo II.

Con esta trayectoria, Renacimiento llegará a la Catedral Metropolitana para ofrecer una presentación que reunirá música orquestal y coral en torno a las celebraciones decembrinas.