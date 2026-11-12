¿Lloverá este viernes 13 de noviembre en CDMX? Este es el pronóstico del clima Se prevé que la lluvias continúen en algunas alcaldías de la Ciudad de México este viernes 13 de noviembre (Camila Ayala Benabib)

Con las recientes lluvia en Ciudad de México, previo al fin de semana largo, el clima se ha vuelto un tema de conversación para este viernes 13. La lluvia de este jueves 12, afectó a las 16 alcaldías en Ciudad de México, además del Valle de Toluca, Zumpango y Teotihuacán en el Estado de México.

Aquí te presentamos el pronóstico del clima para este viernes 13 de noviembre en CDMX, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil prevé un ambiente cálido y templado con lluvias ligeras.

Actualmente, se encuentra activa la alerta amarilla por lluvias en toda la ciudad, que indica una presencia fuerte de precipitaciones que puede provocar afecciones menores.

Pronostico del clima: ¿Lloverá este viernes 13 de noviembre?

De acuerdo con el pronóstico de Meteored México, para este viernes 13 de noviembre en la Ciudad de México se prevén cielos parcialmente nublados. Con posible lluvia débil en la madrugada, durante el día, se presentará a partir de las 11:00 hasta las 17:00 horas en distintos puntos de CDMX.

La temperatura oscilará entre una mínima de 11° Celsius y una máxima de 14° Celsius, la cual se alcanzará a las 14:00 horas. Igualmente habrá vientos moderados, con rachas que podrán llegar hasta los 25 kilómetros por hora.

Precauciones: ¿Qué hacer en caso de lluvia?

El Gobierno de la Ciudad de México, en su campaña de prevención en la temporada de lluvias recomienda:

Mantener limpia calles y banquetas.

Conservar limpias y sin obstrucción las coladeras.

No intentar el cruce de calles con corrientes de agua,

En caso de ir en un vehículo, manejar a una velocidad baja, con las luces encendidas y los parabrisas limpios.

Estar al pendiente del pronóstico de lluvias y zonas afectadas.

Atender las indicaciones de las autoridades ante las lluvias.

También te recomendamos portar contigo un paraguas o impermeable, calzado adecuado y una bolsa protectora de tus objetos personales para la lluvia.