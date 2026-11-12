Respalda Morena Comisión para esclarecer elección presidencial de Felipe Calderón

Morena votará a favor de la propuesta impulsada por Ariadna Montiel.

La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, respaldó la propuesta de la presidenta nacional de su partido, Ariadna Montiel Reyes, para crear una Comisión Especial por la Verdad y la Democracia, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido durante la elección presidencial de 2006 y evitar que se repitan prácticas que vulneren la voluntad ciudadana.

La legisladora adelantó que la bancada de Morena votará a favor de la creación de esta comisión en San Lázaro y sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer lo ocurrido durante aquel proceso electoral, en el que Felipe Calderón Hinojosa fue declarado ganador frente a Andrés Manuel López Obrador.

“El pueblo de México tiene derecho a conocer la verdad. La democracia exige que quienes ejercen el poder rindan cuentas de sus decisiones, particularmente cuando estas pueden comprometer la libertad del sufragio. Ningún gobierno puede asumir que la Presidencia le pertenece o que tiene derecho a decidir quién debe sucederlo”, expresó.

Jiménez Godoy señaló que las recientes declaraciones del expresidente Vicente Fox sobre su intervención en aquella elección hacen necesaria una revisión documentada de uno de los episodios más controvertidos de la historia política reciente del país.

Explicó que la comisión tendría como propósito revisar documentos y testimonios para generar conclusiones públicas que contribuyan al esclarecimiento histórico y al fortalecimiento de las condiciones de equidad electoral. Aclaró que este ejercicio deberá realizarse con rigor y respeto a las atribuciones de las instituciones, sin sustituir las funciones de los tribunales.

“Una resolución electoral determina un resultado jurídico, pero el conocimiento de la historia también exige transparencia sobre la actuación de quienes tuvieron responsabilidades públicas”, afirmó.

La diputada consideró que la soberanía popular debe ser el fundamento de la vida democrática, por lo que la eventual comisión también tendría que aportar elementos para prevenir la intervención indebida del poder público en los procesos electorales y garantizar que el voto se ejerza en libertad.

Asimismo, recordó que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018 abrió una nueva etapa política en el país y permitió impulsar un proyecto de transformación por la vía democrática.

“La altura política consiste en asumir que la defensa de la democracia está por encima de cualquier conveniencia partidista. Esclarecer el pasado debe ayudarnos a construir garantías para el futuro”, concluyó.