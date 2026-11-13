Anuncian más protestan contra gentrificación en edificio Trevi

Colectivos y vecinos de la Ciudad de México anunciaron más protestas contra la gentrificación y el desplazamiento de habitantes en la Ciudad de México, principalmente, frente a la zona del hotel Boca Alameda, donde fueron desplazadas decenas de familias.

Miranda González, vecina y afectada por la gentrificación, indicó que volverán a realizar protestas semanales, como la realizada el jueves, durante la cual colocaron una placa conmemorativa frente al antiguo edificio Trevi, ubicado a un costado de la Alameda Central.

“Nos desplazaron para la construcción, del hotel de lujo Boca Alameda, dicho inmueble durante décadas albergó viviendas y comercios populares, pero todo cambió en un instante, lo que ha pasado afecta a todos, así que vamos a seguir, porque reafirmamos nuestro espíritu de luchar contra la transformación inmobiliaria de colonias tradicionales y a la expulsión de residentes por el encarecimiento de la vivienda”, aseguró.

La manifestación del jueves comenzó en la Plaza de la Solidaridad, donde los manifestantes desplegaron mantas con las consignas “#NiUnVecinoMenos” y “No hay salario que aguante rentas tan altas”.

Protesta La manifestación del jueves comenzó en la Plaza de la Solidaridad.

Los colectivos presentaron una placa que recuerda la historia del inmueble, ubicado en la esquina de Colón y Doctor Mora, donde durante 60 años funcionaron viviendas y negocios populares.

La inscripción señala que en 2018 Público Coworking, Inmobiliaria Iterativa y Banca Mifel adquirieron el edificio para convertirlo en un espacio de hospedaje destinado a nómadas digitales y usuarios de plataformas como Airbnb.

El conflicto comenzó tras la venta del edificio en 2018, cuando sus inquilinos exigieron que se respetara su derecho de preferencia para adquirir los departamentos que habitaban.

En octubre de 2019 se documentaron desalojos mientras continuaba un litigio relacionado con el inmueble, además del inicio de trabajos de remodelación. Para 2020, durante la pandemia de COVID-19, los residentes alcanzaron un acuerdo con los propietarios para desocupar el edificio.

Actualmente, el inmueble forma parte del hotel Boca Alameda, cuya apertura fue anunciada a finales de octubre y que aparece en la plataforma de reservaciones de Marriott bajo la marca Autograph Collection.

Desplazamiento El conflicto comenzó en 2018 tras la venta del edificio.

Sin embargo, los colectivos criticaron su autorización, luego de que en julio de 2026 la alcaldía Cuauhtémoc colocara sellos de clausura por falta de documentación en materia de protección civil.

Durante la movilización, los asistentes denunciaron mediante sus consignas las consecuencias del desplazamiento inmobiliario y reivindicaron la permanencia de los habitantes en sus comunidades.

La protesta también coincidió con la discusión de la iniciativa de Ley de Rentas Justas, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para contener el encarecimiento de los alquileres y evitar la expulsión de residentes de la capital.

El caso del edificio Trevi también plantea cuestionamientos para el Gobierno capitalino, encabezado en materia de política interna por César Cravioto, y para la alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por Alessandra Rojo de la Vega, sobre las verificaciones y autorizaciones correspondientes al establecimiento. Asimismo, queda pendiente conocer qué documentación fue revisada para su incorporación a la plataforma hotelera Marriott y esclarecer las condiciones bajo las cuales pasó de un inmueble clausurado a un establecimiento abierto al público.

La gentrificación en la Ciudad de México es un proceso de transformación urbana mediante el cual colonias tradicionalmente habitadas por familias de ingresos medios y bajos atraen inversiones inmobiliarias, comercios de mayor costo, alojamientos turísticos y residentes con mayor poder adquisitivo. Este fenómeno puede provocar incrementos en las rentas y el valor de las propiedades, así como el desplazamiento de habitantes que ya no pueden sostener los costos de vivir en sus comunidades.

En zonas como Roma, Condesa, Juárez y el Centro Histórico, la expansión del hospedaje temporal y los nuevos desarrollos inmobiliarios han intensificado el debate sobre el derecho a la vivienda, la permanencia vecinal y la necesidad de regular el mercado habitacional.