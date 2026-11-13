Vuelos en AICM: ¿Hay afectación por suspensión de operaciones en aeropuertos de EU? Estados Unidos suspendió los vuelos en todos los aeropuertos del país por fallo en las telecomunicaciones (Rogelio Morales Ponce)

El tráfico aéreo en Estados Unidos se encuentra detenido en todos los aeropuertos del país por “circunstancias extraordinarias”, explicó la Administración Federal de Aviación (FAA) este viernes 23 de noviembre.

Esto tras una falla en las comunicación que afectó los centros de control del tráfico aéreo en todo el país, de acuerdo con Sean Duffy, secretario de Transporte de los Estados Unidos.

AICM: ¿Cuál es el estado actual de los vuelos a Estados Unidos?

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez compartió un comunicado en redes para informar la situación actual de sus vuelos a Estados Unidos.

“Los vuelos programados desde y hacia ese país están presentando afectaciones”, explicó vía X.

Igualmente, recomendaron consultar el estado de sus vuelos programados en el aeropuerto con la aerolínea correspondiente para conocer si existen modificaciones en su itinerario.

Finalmente, añadieron que su administración se encuentra atenta a la situación y repercusión que esta tenga en las operaciones aéreas.

¿Qué dijo la AFAC al respecto?

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), lanzó un comunicado sobre las restricciones temporales en operaciones aéreas hacia Estados Unidos.

“Se solicitó que todas las aeronaves de los aeropuertos mexicanos […] permanezcan en tierra hasta que las autoridades aeronáuticas de ese país autoricen la reanudación de vuelos" explicó la AFAC.

Como el AICM, recomendó verificar los canales oficiales de las aerolíneas para consultar el estatus de los vuelos.

Compartieron que, la AFAC mantiene el seguimiento de la situación con las autoridades correspondientes y continuará informando cualquier información sobre la reanudación de vuelos.

¿Por qué están suspendiendo los vuelos a Estados Unidos?

El servicio de vuelos en EU se vio interrumpido temporalmente por fallas en sus telecomunicaciones con las torres de control en todos los aeropuertos del país, lo que generó que se suspendieran todos los vuelos, como meda preventiva de seguridad operacional.

La FAA informó que todos los vuelos, nacionales e internacionales, se gestionarán caso por caso.