Llevan repartidores sus protestas a Segob y Semovi (Rogelio Morales Ponce)

Repartidores de plataformas digitales bloquearon vialidades del Centro de la Ciudad de México y se manifestaron frente a las sedes de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Secretaría de Movilidad (Semovi), para exigir que se retiren las nuevas disposiciones que buscan regular el uso de motocicletas para actividades de reparto.

Los trabajadores utilizaron sus motocicletas para cerrar la circulación en el cruce de Eje 1 Poniente Bucareli y la calle Atenas, frente a las instalaciones de Gobernación, lo que llevó a las autoridades capitalinas a implementar cortes viales desde Paseo de la Reforma para desviar a los automovilistas.

Otro contingente acudió a las oficinas de la Semovi, ubicadas sobre la misma avenida Bucareli, con la intención de entregar un pliego petitorio en el que concentraron sus inconformidades con las medidas planteadas por el Gobierno capitalino.

Llevan repartidores sus protestas a Segob y Semovi (Rogelio Morales Ponce)

Las movilizaciones forman parte de una jornada convocada por Repartidores Unidos de México (RUM), agrupación que reúne a distintos colectivos del sector, entre ellos Ni Un Repartidor Menos A.C., Ni Una Repartidora Menos, Demonios del Asfalto, Fortaleza Drivers, Peaky Blinders y Sobrevivientes.

Uno de los puntos de desacuerdo es la propuesta de expedir placas mercantiles y licencias especiales para quienes utilizan motocicletas en la entrega de alimentos y mercancías.

Los trabajadores consideran que los nuevos requisitos representan gastos adicionales y trámites que afectan directamente a quienes dependen de esta actividad para obtener ingresos.

Llevan repartidores sus protestas a Segob y Semovi (Rogelio Morales Ponce)

También rechazan la iniciativa relacionada con la prohibición del transporte de pasajeros en motocicletas mediante aplicaciones, así como las disposiciones para regular otros vehículos eléctricos utilizados en actividades de movilidad.

A estas demandas se suma su inconformidad con el cobro de 2 por ciento por el aprovechamiento de la infraestructura pública de la Ciudad de México, aplicado a las plataformas digitales.

Los repartidores demandan conocer cuánto dinero se ha recaudado y en qué se utilizan esos recursos, pues consideran que no se refleja en mejores condiciones de las calles.

Rechazan que las nuevas placas mejoren la seguridad

La protesta tuvo como antecedente una concentración de al menos 50 repartidores en el Parque México, en la colonia Condesa, donde los trabajadores cuestionaron que las nuevas disposiciones realmente contribuyan a reducir los accidentes viales.

Al encuentro acudió José Cáceres, director general de Licencias y Operación de Transporte Vehicular de la Semovi, quien dialogó con los inconformes y defendió que el objetivo de las medidas es elevar los estándares de conducción y mejorar la seguridad vial.

El funcionario explicó que la dependencia también contempla trabajar en la capacitación de los motociclistas para fortalecer sus habilidades al conducir.

“Lo que estamos buscando es seguridad, pero la otra cosa tiene que ver con el manejo. Hay estándares de competencia, vamos a trabajar sobre la parte de capacitación. Eso no quiere decir que manejan mal, pero se puede mejorar”, señaló.

Llevan repartidores sus protestas a Segob y Semovi (Rogelio Morales Ponce)

Sostuvo que el Gobierno capitalino no busca confrontarse con los trabajadores y manifestó la disposición de la dependencia para establecer mecanismos de colaboración con el sector.

“Nosotros no estamos en contra de los motociclistas, al contrario, forman parte del esquema de transporte de la ciudad y queremos trabajar con ellos de manera coordinada”, afirmó.

Sin embargo, los repartidores cuestionaron que el emplacamiento de sus vehículos pueda traducirse en una reducción de los percances y reclamaron que las autoridades expliquen qué beneficios concretos tendrá la medida para quienes circulan diariamente por la capital.

Los manifestantes también señalaron el deterioro de la infraestructura vial, particularmente por la presencia de baches y hoyos, que, aseguraron, representan un riesgo durante sus recorridos y pueden ocasionar accidentes.

En ese sentido, solicitaron que los recursos obtenidos por el aprovechamiento de la infraestructura pública se transparenten y se destinen a mejorar las condiciones de circulación.

También incluyeron la necesidad de contar con operativos de tránsito enfocados en prevenir accidentes, así como evitar prácticas de extorsión contra los trabajadores.

Seguridad y protección para los trabajadores

Los repartidores también han solicitado mayores garantías para desempeñar sus actividades, luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que un hombre amenaza con un arma de fuego a un trabajador después de realizar una entrega en la alcaldía Benito Juárez.

El episodio generó preocupación entre integrantes del gremio, quienes señalaron que los robos, amenazas y agresiones forman parte de los riesgos que enfrentan durante sus jornadas.

En el pliego petitorio plantean establecer protocolos de seguridad con perspectiva de género para proteger a las mujeres repartidoras, además de solicitar facilidades para la regularización de trabajadores migrantes que utilizan las plataformas digitales como fuente de empleo y condiciones laborales libres de discriminación para integrantes de la comunidad LGBTIQ+.

También demandan mejores condiciones para circular en las vialidades primarias y secundarias, exenciones de parquímetros durante periodos cortos relacionados con entregas y un periodo de gracia para regularizar bicicletas eléctricas y scooters.

En materia de transporte, solicitan que no se intervenga en el servicio de mototaxis mediante aplicaciones y que se garantice el libre acceso de los taxis por aplicación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La jornada de protestas ocurre cuatro días después de que la Semovi anunciara la suspensión de la prueba piloto para implementar placas mercantiles y licencias especiales para motociclistas repartidores.