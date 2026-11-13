Conmemoran 107 años de la Policía de Investigación de la FGJ

Aniversario 107 aniversario de la Policía de Investigación. (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México conmemoró 107 años de la creación de la Policía de Investigación (PDI), mujeres y hombres que han dedicado su vida a investigar delitos y procurar justicia para las víctimas.

La titular de la FGJ, Bertha Alcalde, recordó que la primera corporación estaba integrada por apenas seis personas: un jefe y cinco agentes. Su primera misión fue investigar el robo de un automóvil.

Y en su evolución, dijo la fiscal, el objetivo fue pasar de una policía centrada principalmente en localizar y detener personas a una capaz de investigar científicamente, reconstruir hechos, identificar patrones y contribuir a demostrar la responsabilidad de quienes cometen delitos.

Para eso, se crearon bases fundamentales para construir una nueva Policía de Investigación, con una visión orientada a fortalecer sus capacidades y modernizar sus métodos de trabajo y así, impulsar una nueva forma de investigar, basada en la inteligencia, la coordinación institucional y el desarrollo de capacidades especializadas.

Y de este modo, identificar patrones, relacionar casos y actuar estratégicamente frente a las estructuras criminales.

Para eso, abundó Bertha Alcalde, es necesaria una policía capaz de comprender los fenómenos criminales, conectar investigaciones, identificar estructuras y utilizar la tecnología y la inteligencia para encontrar a los responsables. Una policía que trabaje coordinadamente con Ministerios Públicos, peritos y otras instituciones, y que conserve algo que ninguna tecnología puede sustituir: la experiencia, el criterio y el compromiso de nuestras y nuestros investigadores.

Explicó que para ampliar las capacidades de la corporación, en 2026, fueron destinados 75.6 millones de pesos exclusivamente al equipamiento de la PDI: 65.4 millones para uniformes, cinco millones para equipamiento táctico y 5.2 millones para armeros. Además, se crearon 120 nuevas plazas de policías de investigación, como parte del fortalecimiento del personal de nuestra Fiscalía.

También, dijo, se invirtió en las herramientas que necesita una policía moderna, con 85.3 millones de pesos a licencias y equipos de investigación táctica y forense, incluyendo capacidades de balística, análisis de evidencia digital y de voz, y comparación de huellas digitales.

A ello se suman 37.8 millones de pesos para 54 vehículos de investigación y cinco montacargas, así como un programa de arrendamiento de mil diez vehículos para distintas áreas de la Fiscalía.

Bertha Alcalde prometió que su apuesta no termina en 2026. Para 2027, proyectaron 100 nuevas plazas de policías de investigación, junto con nuevas inversiones en fortalecimiento organizacional, tecnología y digitalización de huellas digitales.

También se incrementará en 25 por ciento el estado de fuerza de la PDI entre 2025 y 2029.

A manera de reconocimiento, la fiscal entregó 107 medallas al mérito de agentes que han colaborado en casos relevantes:

La agente Mariana Lemus, ingeniera en Sistemas Computacionales, ha contribuido al desarrollo de plataformas tecnológicas para integrar información y fortalecer el análisis criminal.

La agente Sandra Pérez, mediante labores de inteligencia y análisis de información, contribuyó a localizar y detener a un objetivo vinculado con una organización criminal.

Fue reconocido el agente Martín Ángeles, quien fue atropellado y sufrió lesiones de consideración al intentar impedir la fuga de una persona investigada por hechos violentos.

Y a los agentes Víctor Román y Juan Carlos Ramírez, integrantes del Grupo Especial de Reacción e Intervención, quienes participaron en una operación de alto riesgo para liberar a una víctima de secuestro en Xochimilco.

Asimismo, al agente Giovanni Jiménez, cuyo trabajo contribuyó a la detención de integrantes de una célula dedicada a la extorsión.