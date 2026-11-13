Secretaría de Bienestar reporta que 700 mil capitalinos superaron la pobreza multidimensional

Comparece titular de SEBIEN, Pablo Yanes , ante el Congreso.

Al menos 700 mil habitantes de la Ciudad de México superaron la pobreza multidimensional durante la actual administración, de acuerdo con datos de EVALÚA 2024, así lo dio a conocer el titular de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN), Pablo Yanes Rizo, durante su comparecencia ante el Congreso capitalino.

Como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada, el funcionario sostuvo que la política social de la capital busca trascender la entrega de apoyos económicos para consolidar un modelo de Estado de bienestar que coloque en el centro los cuidados, la autonomía y la calidad de vida de las personas.

Ante las comisiones de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, y de Atención al Desarrollo de la Niñez, Yanes Rizo señaló que la meta es continuar reduciendo las brechas sociales, territoriales y de género.

Explicó que la estrategia se sostiene en dos pilares: el Ingreso Ciudadano Universal, para garantizar una percepción mínima vital, y el Sistema de Cuidados, con el propósito de brindar tiempo, autonomía y dignidad a la población.

En este último rubro, estimó que la operación de las Utopías y las Casas de las 3R ha permitido ahorrar 308 mil horas de trabajo doméstico, al ofrecer servicios que contribuyen a disminuir las labores de cuidado que históricamente han recaído principalmente en las mujeres.

Destaca programas sociales

El secretario informó que durante la actual administración se crearon diez nuevos programas sociales, entre ellos Desde la Cuna, dirigido a menores de cero a tres años; Mujeres Sanas, Infancias Protegidas; Ciudad que Cuida a Quien Cuida; el Ingreso Ciudadano Universal, para personas de 57 a 59 años, y la Pensión Hombres Bienestar, para hombres de 60 a 64 años.

También destacó la operación de la Red de Comedores para el Bienestar, donde se han distribuido más de 19 millones de raciones de alimentos calientes en 550 espacios ubicados en distintas alcaldías.

Sobre el financiamiento de estos apoyos, aseguró que la Ciudad de México ha podido sostener sus programas sin incrementar impuestos, mediante una reingeniería institucional y medidas de austeridad, sin comprometer la estabilidad financiera.

Bancadas exponen inquietudes y necesidades

Durante la ronda de posicionamientos, legisladores de Morena y el PT reconocieron los resultados de la política social y el incremento de 85 por ciento en la cobertura de programas y apoyos directos, aunque también plantearon la necesidad de ampliar los servicios del Sistema de Cuidados para garantizar que sean suficientes, accesibles y de calidad.

La diputada del Partido Verde, Rebeca Peralta, solicitó garantizar que niñas y niños nacidos en centros penitenciarios tengan acceso a documentos de identidad y programas sociales, sin que la situación jurídica de sus madres represente un impedimento. Y su compañera Claudia Morales consideró necesario fortalecer su infraestructura mediante estancias de día, centros comunitarios y atención domiciliaria, a fin de que las personas cuidadoras puedan continuar con sus actividades laborales y educativas.

Desde el PAN, Lizzette Salgado reconoció la importancia de los apoyos, pero pidió conocer sus resultados, evaluar su sostenibilidad y garantizar que contribuyan a ampliar las oportunidades de la población; su compañero de bancada, Federico Chávez Semerena, planteó la necesidad de realizar estudios para definir hacia dónde deben dirigirse los programas ante los cambios económicos internacionales.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, cuestionó las condiciones laborales del personal de los centros de atención y cuidado infantil, al señalar que coordinadores, psicólogos y trabajadores sociales son contratados mediante programas sociales, sin garantías de estabilidad laboral.