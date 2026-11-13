Aplicarán cierres viales en el centro de Toluca por desfile del 20 de noviembre (Crisanta Espinosa/Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

El Gobierno del Estado de México realizará cierres viales en calles del primer cuadro de Toluca el próximo viernes 20 de noviembre, con motivo del desfile cívico-militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Las restricciones a la circulación comenzarán a partir de las 02:00 horas y comprenderán distintos tramos de las avenidas Isidro Fabela, José María Morelos y Andrés Quintana Roo, así como la calle 28 de Octubre.

En avenida Isidro Fabela habrá cortes en sus cruces con las calles Independencia, Morelos, Hidalgo, Primero de Mayo y Lerdo de Tejada, hasta avenida Quintana Roo.

También se restringirá el tránsito en la calle 28 de Octubre, desde Paseo Tollocan hasta José María Morelos; en José María Morelos, de Mariano Escobedo a Isidro Fabela, y en Andrés Quintana Roo, en los tramos comprendidos entre Constituyentes e Instituto Literario.

El desfile comenzará a las 09:00 horas en la Plaza de los Mártires y contará con la participación de instituciones de seguridad, planteles educativos y organizaciones civiles.

En el recorrido se presentarán carros temáticos, contingentes de caballería y exhibiciones deportivas, como parte de las actividades conmemorativas.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México implementará un operativo de vigilancia para mantener el orden durante el desarrollo del evento.

Ante las afectaciones a la circulación, el gobierno estatal pidió a la población anticipar sus traslados, tomar precauciones y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.