Evitan pago de 5.4 mdp por intentos de extorsión en Edomex en una semana

El Estado de México evitó el pago de cinco millones 414 mil 593 pesos por intentos de extorsión entre el 5 y el 11 de noviembre, lo que representa 86.07 por ciento del monto exigido por los responsables de este delito, informó la Mesa de Paz de la entidad.

En la sesión 215 de este mecanismo de coordinación, las autoridades reportaron casos de extorsión y fraude telefónicos, llamadas maliciosas y amenazas, ante los cuales se mantienen acciones preventivas y de atención para evitar que las víctimas entreguen dinero y proteger su patrimonio.

El balance fue presentado durante la reunión encabezada por el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, por instrucciones de la gobernadora Delfina Gómez con la participación de autoridades estatales y federales encargadas de la seguridad y procuración de justicia.

Las cifras indican que las acciones realizadas permitieron impedir que se concretara la mayor parte de los pagos exigidos durante el periodo de siete días, aunque el comunicado no precisó el número de casos atendidos ni la cantidad de personas afectadas.

Llaman a denunciar

Ante estos hechos, las autoridades mexiquenses reiteraron el llamado a denunciar cualquier intento de extorsión mediante el número telefónico 089, que opera de manera anónima las 24 horas del día, durante todo el año.

Los reportes ciudadanos, señalaron, permiten alertar a las corporaciones de seguridad y activar mecanismos de atención para prevenir que las amenazas telefónicas deriven en pérdidas económicas.