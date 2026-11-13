Cuajimalpa reporta reducción de delitos y obras en vialidades durante segundo año de gobierno

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos reportó una reducción de 11 por ciento en los delitos de alto impacto y de 40 por ciento en los homicidios dolosos durante sus primeros dos años de gobierno, además de la instalación de 59 tótems de videovigilancia, la renovación de 11 mil 162 luminarias y trabajos de repavimentación y bacheo en más de 140 mil metros cuadrados de vialidades.

Al presentar su Segundo Informe de Gobierno en la explanada de la alcaldía, el funcionario señaló que su administración mantendrá las acciones de seguridad, mejoramiento de servicios públicos y programas sociales durante el tercer año de gestión.

En materia de seguridad, destacó el funcionamiento del Centro de Operación y Reacción (COR), que concentra labores de videovigilancia y coordinación entre la Policía Auxiliar, Protección Civil, Guardia Nacional y la red Vecino Vigilante.

Agregó que, mediante la coordinación con los centros C2 y C5 de la Ciudad de México, la demarcación tiene acceso a más de 900 cámaras para el monitoreo y la atención de emergencias.

También sostuvo que Cuajimalpa ocupa el primer lugar en eficiencia policial en la capital, de acuerdo con los indicadores que presentó durante su informe.

Obras y servicios públicos

En infraestructura urbana, informó que el programa Cuajimalpa Brilla permitió renovar 11 mil 162 luminarias con tecnología LED. Asimismo, reportó la recuperación de parques, canchas deportivas y otros espacios públicos.

En materia de vialidades, señaló que se han intervenido más de 140 mil metros cuadrados mediante trabajos de repavimentación y bacheo. A través del Fondo de Repavimentación 2026, la alcaldía destinó más de 41 millones de pesos a obras en San Pedro Cuajimalpa, Granjas Navidad, Zentlápatl y San Lorenzo Acopilco.

Respecto al suministro de agua, indicó que el programa Tandeo Seguro realizó 2 mil 50 acciones de abastecimiento, mientras que se llevaron a cabo mil 500 reparaciones de fugas y trabajos de mantenimiento en más de 55 kilómetros de la red de drenaje.

En el rubro social, el alcalde informó que la Tarjeta Madre beneficia a 5 mil 500 mujeres, con un presupuesto anual de 33 millones de pesos. También señaló que los recursos destinados a alimentación infantil aumentaron de 11 a 16 millones de pesos.

A estos programas se suman los servicios de Salud para mi Familia, que atendieron a más de 14 mil personas, la rehabilitación de 17 canchas deportivas y la entrega de 244 becas para promover la actividad física.

En desarrollo económico, reportó apoyos de 8 mil pesos para cada uno de los 625 emprendedores beneficiados mediante el programa Rífate con tu Emprendimiento. Además, indicó que en dos ferias del empleo se ofrecieron 3 mil 235 vacantes.

Movilidad y proyectos para 2027

Carlos Orvañanos reconoció que la movilidad continúa como uno de los principales problemas de la demarcación. Ante ello, anunció que se mantendrán los operativos de tolerancia cero contra vehículos particulares y unidades del transporte público que obstruyan vialidades y banquetas.

Los proyectos para el próximo año mencionados fueron Camino de la Paz, que contempla la creación de senderos ecológicos para conectar los pueblos originarios con el centro de Cuajimalpa mediante un recorrido de 12 puntos, con actividades relacionadas con la convivencia, las tradiciones y el cuidado ambiental.

También anunció que en 2027 se realizará la Feria Internacional del Libro de La Mexicana, después de la primera edición de la Feria del Libro de Cuajimalpa.

El alcalde adelantó que buscará ampliar la infraestructura de videovigilancia y fortalecer la red Vecino Vigilante, mediante la cual los habitantes mantienen comunicación con los equipos de seguridad.

Finalmente, reconoció la colaboración del Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, y de alcaldías y municipios vecinos, particularmente durante las lluvias del pasado 1 de junio.

Sostuvo que las obras y programas iniciados durante sus primeros dos años requieren continuidad y llamó a los habitantes a participar en las decisiones de la demarcación.

“Lo que hoy estamos haciendo juntos por esta alcaldía no se puede quedar a la mitad”, expresó.