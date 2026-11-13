Piden priorizar diálogo tras disputa por representación tradicional en San Juan Tlilhuaca

Las diferencias y desacuerdos surgidos en la designación de las autoridades tradicionales representativas en el pueblo de San Juan Tlilhuaca, en Azcapotzalco, “deben resolverse mediante el diálogo y con un proceso de consenso amplio y comunicación con todas las autoridades tradicionales, colocando por delante su dignidad e historia”, así lo consideró el Concejal Fernando Rosique Briseño.

Recordó que el pasado 17 de octubre, hubo un conflicto debido a que en lugar de una asamblea hubo dos, con el fin de designar a la autoridad tradicional representativa, y cada una eligió a su representante.

Por lo anterior, Rosique Briseño pidió establecer un canal de diálogo abierto entre las personas vecinas del pueblo, sin interferencia o participación de terceros ajenos a la comunidad.

“No sería pertinente que alguna autoridad o persona ajena a los pobladores de San Juan Tlilhuaca vea por intereses ajenos a la libre autodeterminación que la propia ley les brinda.

“Me parece que es el momento y la oportunidad para generar un canal de entendimiento entre las partes en disputa para construir un camino y dirimir el conflicto de representación, siempre buscando el respeto e integración de todos los actores, pues así fue como lograron su registro”, aseguró el Concejal por la alcaldía de Azcapotzalco.

Record que San Juan Tlilhuaca es uno de los pueblos más representativos de Azcapotzalco y en diciembre de 2025 obtuvo su registro ante la Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México (SEPI).

Finalmente, Fernando Rosique Briseño, politólogo de 35 años, refirió que el diálogo respetuoso fortalece los vínculos comunitarios de los pueblos.