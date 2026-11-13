Despliegan más de 600 elementos de seguridad en Ecatepec por el Buen Fin

Operativo por Buen Fin en Ecatepec

Más de 600 elementos de corporaciones municipales, estatales y federales participan en el operativo de seguridad por el Buen Fin en Ecatepec, Estado de México, con el propósito de prevenir delitos y brindar protección a las personas que acudan a realizar compras durante esta temporada.

El dispositivo, que se lleva a cabo del 13 al 17 de noviembre como parte del Mando Coordinador de la Zona Oriente, contempla la participación de policías municipales y estatales, así como de personal de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

El arranque del operativo fue encabezado por el general Conrado Bruno Pérez Esparza, titular del Mando Coordinador de la Zona Oriente, y el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, Luis Alberto Taylor, quienes dieron el banderazo de salida a las fuerzas participantes.

Las acciones de vigilancia se concentran en plazas comerciales como Las Américas, Multiplaza Aragón, Patio Ecatepec, Plaza Sendero y Gran Patio, además de zonas comerciales de Ciudad Azteca, Jardines de Morelos, Nueva Aragón y San Cristóbal.

Para reforzar la prevención del delito, las corporaciones realizan patrullajes en unidades, recorridos a pie y vigilancia desde el Centro de Mando, con especial atención en conductas como el robo a transeúnte, el fardeo, los fraudes y la clonación de tarjetas bancarias.

Al despliegue también se sumaron otras áreas del gobierno municipal, entre ellas Protección Civil y Bomberos, que dispone de personal para brindar atención médica prehospitalaria; así como Tránsito y Movilidad, encargada de mantener libres las vialidades y retirar vehículos u objetos que obstruyan la circulación.

Asimismo, participan las áreas de Mercados, Tianguis y Vía Pública, Consejería Jurídica y Desarrollo Económico, como parte de las acciones para mantener el orden en los espacios comerciales.

El gobierno municipal, encabezado por Azucena Cisneros Coss, señaló que la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno busca fortalecer la capacidad de respuesta y brindar condiciones de seguridad a las familias que realicen sus compras durante el Buen Fin.