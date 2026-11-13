GCDMX destina un millón de pesos al Mercado Bramadero para obras de seguridad y mantenimiento





El Mercado Bramadero, ubicado en la colonia Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco, recibirá un millón de pesos del Presupuesto Participativo del Gobierno de la Ciudad de México para realizar trabajos de mantenimiento y seguridad, principalmente la renovación de instalaciones eléctricas y la sustitución de láminas dañadas en la techumbre de su nave principal.

Los recursos forman parte de un programa mediante el cual 180 mercados públicos de la capital recibirán un millón de pesos cada uno, lo que representa una inversión total de 180 millones de pesos.

La administración y ejecución de las obras quedará en manos de los propios locatarios, quienes determinaron las prioridades mediante una asamblea y contarán con comisiones de administración y vigilancia para supervisar los trabajos y el ejercicio del dinero.

En la presentación del proyecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada explicó que en el caso del Bramadero se dará prioridad a reducir los riesgos relacionados con el sistema eléctrico, mediante la sustitución de un interruptor termomagnético de 600 amperes, encargado de interrumpir automáticamente el suministro ante una descarga o una alteración en la instalación.

También se realizarán trabajos en la cubierta de la nave principal para cambiar las láminas deterioradas que provocan filtraciones durante la temporada de lluvias.

Señaló que las intervenciones deberán atender necesidades que representen riesgos para trabajadores y visitantes.

“Estamos pidiendo que sean obras que salven vidas, que no pongan en riesgo al mercado”, sostuvo.

Las prioridades fueron establecidas por los propios comerciantes durante una asamblea realizada el 14 de octubre, en la que 93 por ciento de los locatarios representantes votó a favor del proyecto.

La jefa de Gobierno indicó que el esquema busca establecer una relación de confianza con los comerciantes, al permitirles decidir en qué se utilizan los recursos públicos y supervisar directamente su aplicación.

Para ello, el mercado contará con una comisión de administración encargada de ejecutar las obras y otra de vigilancia que revisará su desarrollo y la rendición de cuentas.

Además, advirtió que la continuidad del apoyo dependerá de los resultados. Los mercados que ejecuten adecuadamente los trabajos y comprueben el uso de los recursos podrán recibir otro millón de pesos el próximo año y, posteriormente, nuevos apoyos bajo el mismo mecanismo.

“Mercado que lleve bien, que entregue buenas cuentas y que haga buenas obras, el próximo año tendrá otro millón”, afirmó.

Buscan ampliar la intervención en mercados públicos

Clara Brugada informó que durante los últimos dos años se han ejercido 468 millones de pesos para transformar 270 mercados de la ciudad. En total, señaló que existen 340 mercados públicos y que 280 ya cuentan con algún apoyo o intervención en obras.

La mandataria también mencionó el programa Mercomuna, que, según los datos presentados, ha llegado a 299 mercados y beneficia a 6 mil 283 locatarios.

Invitó a los comerciantes a registrarse para recibir los vales que serán distribuidos durante la temporada comercial de fin de año, con el propósito de incentivar las compras en los establecimientos de barrio.

En materia de seguridad, anunció que solicitará al C5 que el Mercado Bramadero sea el primero en contar con un programa de videovigilancia conectado directamente al centro de monitoreo, como parte de la estrategia denominada Ojos que Te Cuidan. La intención, agregó, es extender este esquema a otros mercados que reciben recursos para su rehabilitación.

La jefa de Gobierno relacionó esta medida con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del Inegi, cuyos datos, expuso, muestran una reducción de 37 por ciento en los delitos contra empresas y unidades económicas de la Ciudad de México entre 2023 y 2025.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama, sostuvo que el programa permite que las decisiones sobre el destino del presupuesto sean tomadas por quienes conocen y trabajan diariamente en los centros de abasto.

“El gobierno aporta el recurso y la comunidad del mercado decide su destino”, expresó.

La funcionaria consideró que los mercados públicos representan una parte importante de la economía de barrio, debido a que generan empleos, mantienen la actividad comercial en las colonias y permiten que la derrama económica permanezca en las comunidades.

Agregó que el millón de pesos asignado al Bramadero deberá traducirse en mejores instalaciones eléctricas, techos en condiciones adecuadas y espacios seguros tanto para los comerciantes como para las familias que acuden a realizar sus compras.

En tanto, la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, destacó que el mecanismo permite a las mesas directivas y a los locatarios determinar cuáles son las necesidades más urgentes de sus establecimientos.

Señaló que la intervención eléctrica es particularmente importante para prevenir incendios y evitar pérdidas en el patrimonio de las familias que dependen de la actividad comercial.