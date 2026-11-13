Benito Juárez entrega uniformes a mil deportistas de la alcaldía





La alcaldía Benito Juárez entregó uniformes deportivos y mochilas a mil atletas de la demarcación mediante la acción social Integra Deporte BJ, con el objetivo de apoyar a quienes representan a la demarcación en competencias locales, nacionales e internacionales.

El alcalde Luis Mendoza explicó que el apoyo busca facilitar la participación de niñas, niños y jóvenes en distintas disciplinas deportivas, al proporcionarles prendas e insumos que de otra manera tendrían que adquirir con sus propios recursos.

“Para mí, entregar estos uniformes es una manera de reconocer la labor de cada uno de ustedes y los voy a respaldar”, expresó.

En total, 53.5 por ciento de los deportistas beneficiados son mujeres, por lo que la distribución también busca promover la participación femenina en las actividades deportivas de la demarcación.

Entre las beneficiarias se encuentra Hannab Lozano, gimnasta de 15 años que comenzó a entrenar en el Complejo Olímpico México 68 desde los dos años y medio, quien consideró que los uniformes representan un respaldo para acudir a las competencias.

La demarcación cuenta con seis deportivos en los que se imparten 41 disciplinas. Entre sus instalaciones se encuentra la Alberca Olímpica Francisco Márquez, donde se practica natación artística, además de otros espacios destinados al deporte individual y de conjunto.

Isabella Domínguez, quien practica esa disciplina, destacó las condiciones de las instalaciones y consideró que contar con espacios adecuados es importante para el desarrollo de los deportistas.

En cuanto a los resultados deportivos, Benito Juárez obtuvo el segundo lugar del medallero de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2026, con 519 preseas, según información de la alcaldía.

Del mismo modo, las de la demarcación han participado en competencias internacionales, entre ellas el Mundial de Polo Acuático, realizado en Zagreb, Croacia, y el Campeonato Mundial de Gimnasia de Trampolín, celebrado en Nankín, China.