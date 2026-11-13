Metro de la CDMX vuelve a la mesa directiva de ALAMYS después de 20 años

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México fue designado integrante de la mesa directiva de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos (ALAMYS), con lo que recupera, después de 20 años, un lugar en este organismo internacional.

En el 39.º Congreso Anual y Asamblea General de ALAMYS, realizado en Bilbao, España, el director general del STC, Adrián Rubalcava, recibió la designación para ocupar la vocalía 6 de la mesa directiva durante el periodo 2026-2028, con posibilidad de renovar el cargo hasta 2030.

El funcionario agradeció el nombramiento a los representantes de los sistemas ferroviarios de países como España, Brasil, Portugal, Colombia y Panamá, quienes participaron en la asamblea.

“Otorgarme una posición tan importante dentro de esta organización, sin duda es algo que beneficia a mi país y, por supuesto, a nuestra ciudad”, señaló.

ALAMYS es una asociación dedicada a promover la cooperación y el intercambio de experiencias entre sistemas de transporte ferroviario, particularmente aquellos enfocados en la movilidad urbana.

Intercambio de experiencias

Adrián Rubalcava mencionó que los encuentros entre representantes de distintos sistemas de transporte permiten conocer experiencias e identificar prácticas que pueden contribuir a mejorar el servicio que reciben las personas usuarias.

En la asamblea participaron delegaciones de Lima, Río de Janeiro, Medellín, Barcelona, Catalunya, Lisboa, Panamá, São Paulo, Valencia y Madrid, además de la Ciudad de México.

El titular del STC sostuvo que los trabajos realizados durante el congreso permitirán fortalecer la colaboración entre los sistemas participantes, en línea con el objetivo de mejorar la movilidad en la capital, una de las prioridades de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El Metro capitalino cuenta con 57 años de servicio y es uno de los sistemas de transporte ferroviario con mayor trayectoria en América Latina. Su incorporación a la mesa directiva de ALAMYS representa su regreso a un espacio de representación dentro de la asociación, después de dos décadas.