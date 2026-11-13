Metrópoli

La gobernadora destacó que el proyecto representa una apuesta por el talento de las juventudes mexiquenses y por la cultura como una herramienta para atender las causas y abrir nuevas oportunidades

Delfina Gómez agradece a Sheinbaum apoyo para el Conservatorio de Música de Tultepec

Por Adolfo López
Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, durante la conferencia de prensa Mañanera del Pueblo, en la que se entregó apoyo a la Orquesta de Cámara Jóvenes por Tultepec, para la construcción de su conservatorio en dicho municipio mexiquense.
Delfina Gómez destaca inversión federal en educación musical en Edomex (Galo Cañas Rodríguez)

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el respaldo para desarrollar el proyecto integral del Conservatorio de Música de Tultepec, al considerar que esta iniciativa representa una apuesta por el talento, la capacidad y el futuro de las nuevas generaciones.

Durante su intervención, la mandataria estatal reconoció la disposición de la presidenta para atender las necesidades de la entidad y señaló que el apoyo otorgado al conservatorio va más allá de una aportación económica, pues significa confiar en las oportunidades que pueden construirse para las juventudes mexiquenses.

A nombre de la población del Estado de México, Gómez expresó su agradecimiento por el respaldo federal y destacó que el proyecto permitirá acompañar la formación de jóvenes interesados en la música. Señaló que cada instrumento representa una posibilidad, mientras que los ensayos implican disciplina, dedicación y esfuerzo para quienes buscan desarrollar sus capacidades artísticas.

Cultura y música

La gobernadora sostuvo que la transformación no debe limitarse a la construcción de infraestructura o al crecimiento económico, sino que también debe reflejarse en las oportunidades que se brindan a las personas para descubrir sus habilidades, desarrollar su talento y construir un proyecto de vida.

En ese sentido, afirmó que la cultura tiene un papel importante para ampliar los horizontes de las nuevas generaciones y contribuir a la atención de las causas, una de las prioridades planteadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Gómez Álvarez explicó que el acercamiento a la música y al arte no solo contribuye al desarrollo personal, sino que también permite a los jóvenes encontrar otros espacios para aprovechar su tiempo, fortalecer su formación y convertirse en mejores ciudadanos y seres humanos.

Añadió que una sociedad que abre espacios para la música, el arte y el deporte también ofrece oportunidades para que las nuevas generaciones desarrollen su creatividad, persigan sus aspiraciones y encuentren alternativas para su futuro.

Edomex refrenda colaboración con el Gobierno federal

La mandataria mexiquense reiteró que su administración continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México y aseguró que los recursos destinados al Conservatorio de Música de Tultepec serán utilizados con cuidado, para cumplir con el objetivo de mejorar las condiciones y oportunidades de la población.

También agradeció al equipo de la presidenta por el trabajo realizado en beneficio del Estado de México y reiteró su compromiso de mantener la colaboración con la administración federal.

Finalmente, Delfina Gómez deseó éxito a Claudia Sheinbaum en su viaje y expresó su confianza en que traerá buenas noticias para la entidad. Asimismo, envió sus mejores deseos a la presidenta y a las personas que la acompañarán.

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